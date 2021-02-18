当心网红玩具给孩子带来健康隐患

假期是各类儿童意外伤害事件的高发时期。刚过去的春节假期，根据湖南省儿童医院重症医学科收治的情况，短短7天该科室就收治了烫烧伤、高空坠落、车祸外伤等近10例意外事故患儿。湖南省儿童医院重症医学一科副主任医师周雄说，每年春节期间，家长忙于做家务和接待客人，孩子意外伤害发生频率比平日高。为避免孩子受到意外伤害，家长应注意哪些安全隐患？疫情之下，孩子的外出活动减少，哪些网红玩具碰不得？周雄进行了详细解释。

异物卡喉和异物吸入排在意外伤害首位

“为避免孩子发生意外事故，家长们首先要了解哪些意外伤害高发。”周雄发现，异物卡喉和异物吸入排在意外伤害首位。“我们与家长了解情况时发现，假期是孩子们最开心的时刻，平时不让吃的零食，此时不再刻意阻止。而且，孩子们喜欢打打闹闹，吃东西时容易发生食物卡喉及异物吸入的情况。”周雄提醒，异物卡喉非常危急，救治的黄金时间只有几分钟，如果家长不懂得如何处理，往往会引起孩子窒息，甚至导致悲剧发生。

烫烧伤紧随其后。春节期间，走亲访友机会很多，孩子们也会特别闹腾，烫伤的人相应增加。周雄说：“开水烫伤的事件每年都有，一出事都是大事，往往对孩子带来影响。”

“近一年来，儿童一氧化碳中毒事故多了起来。”周雄介绍，由于疫情影响，孩子们待在家的时间长了。特别是一些出租房使用直排式的热水器，小朋友洗澡时关闭门窗，室内空气不流通，容易造成一氧化碳中毒。有的市民在家中使用环保炭烤火，由于关闭门窗、使用不当，导致一氧化碳中毒。

前段时间，一个小男孩把爆竹扔进窨井被炸飞重伤的视频上了热搜，许多人惊呼鞭炮竟然有这么大的杀伤力。“鞭炮炸伤所发生的意外事故，每年都排在前列。”周雄表示，孩子好奇心重，喜欢点燃爆竹丢入下水道、埋在土里，或装在空心砖的孔里、啤酒瓶里，而这些行为极其危险，一旦发现事故，孩子受伤也较为严重。

除此之外，高处跌落、宠物抓咬伤、交通安全事故都处于孩子意外伤害排名榜前列。

从正规渠道购买3C认证的合格玩具，减少风险

疫情之下，孩子的外出活动减少，不少家长会网购一些玩具给孩子。可是，部分网红玩具也存在很大的安全隐患。

比如，家长为了锻炼孩子的动手能力和创造力，给孩子购买可塑性强的“史莱姆”泥。这种“萌萌”的、看似没有杀伤力的玩具却隐藏危险。据报道，小学生因误食水晶泥导致中毒入院，甚至有儿童误用装过“史莱姆”泥的杯子喝水，出现呕吐等不适症状。究其原因，其中的硼砂含量超标导致儿童中毒。

据了解，“史莱姆”泥想达到果冻状的效果，需要加入硼砂。硼是人体必需的元素，微量的硼对人体有益，比如可以防止骨质疏松、促进钙在人体内的代谢等，但过量摄入会导致中毒。周雄指出，孩子一旦误食或者长期皮肤接触硼，可能局部反复发生皮疹，甚至造成慢性中毒，最终出现神经衰弱、注意力不集中等症状，严重的会危及生命。

“为了减少风险，家长应从正规渠道如大型超市、品牌玩具店或官方认证的网店购买具有3C认证的合格产品，不要购买和使用‘三无’产品。”周雄提醒，家长购买玩具时要重点注意产品的标识和有关安全警示方面的说明，并严格遵守说明书进行使用；儿童应在成人监护下玩耍，避免误食；家长要教育孩子养成良好的习惯，玩耍后尤其是进食前要及时洗手。

周雄建议，不要给孩子购买以下网红玩具：利用化学成分发热的暖手宝，里面的发热成分不明，可能含有强碱如氧化钙、氢氧化钠等，一旦破裂会对孩子皮肤造成腐蚀、烫伤等伤害，甚至会造成爆炸等严重危害；电击玩具，如果孩子使用不当，就会造成电流短路，导致意外发生；激光笔，照射视网膜会造成短期视网膜破坏，伤害孩子眼睛视力，甚至导致失明；尖锐的玩具，一旦孩子不留意，就会造成划伤等伤害。

孩子发生意外，避免造成“二次伤害”

意外伤害发生时，家长们如何应急处理？避免哪些可能造成“二次伤害”的错误急救方法？

周雄提醒，当孩子发生异物卡喉及异物吸入时，家长不要使劲拍孩子的后背，这样可能把异物振到气道更深处；不要把手伸进孩子的嘴里，尤其不能伸进其咽喉部位，这样可能把异物推到更深部位。如果孩子咳一阵没能排出异物，甚至出现咳不出声、哭不出声的情况，脸色也开始变青了，家长需要立即采取海姆立克急救法进行急救，直到救护车到来。孩子经过急救咳出了异物，恢复了正常的呼吸，家长仍需带他去医院，进一步检查诊断异物是否已经完全排出。如果孩子支气管里残留小块的异物，可能会导致肺炎。

当孩子被烫伤烧伤时，家长牢记“冲、脱、泡、盖、送”五步骤，不要给孩子乱涂乱抹东西。“冲”就是伤口用流动的自来水冲洗或浸泡，直到局部冷却并疼痛减轻，或者用冷毛巾敷在伤口处至少10分钟；“脱”就是先用冷水浇在衣服上降温，充分泡湿伤口后小心除去衣服，将粘着的衣物留在皮肤上以后处理，以防污染；“泡”指的是伤口继续浸泡于冷水中至少30分钟，可减轻疼痛；“盖”指用无菌纱布轻敷在伤口上，或者用干净的床单、布单或纱布覆盖，不要弄破水泡；“送”就是送到专业的医院进行救治。

高处跌落伤是导致14岁以下儿童致残与致死的主要意外伤害。家是发生儿童意外伤害最多的场所，阳台、楼梯、高架床等对儿童来说是危险源。家长要对居家环境进行安全排查，窗边切忌放置孩子可以攀爬的桌凳；窗户、露天阳台应安装防护网；加强对孩子的安全教育，告诫孩子不可攀爬手扶电梯或在低矮的护栏、窗户边玩耍；带孩子外出时，在高空危险区域要提高警惕。如果孩子发生高空坠落，家长应第一时间拨打120急救电话，原地看护，不要随意移动孩子，如果孩子无反应无呼吸，立即实施心肺复苏，直至医护人员赶来。