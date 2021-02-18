春节黄金周，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长28.7% 

图为2月16日，民间艺人在山东省青州古城景区表演“空竹中国龙”。

王继林摄（新华社发）

“今年选择就地过节，过得也是有滋有味。”上海市杨浦区某金融企业员工郭慧说，今年和老家父母商量后决定，留在上海过春节。大年三十和朋友一起准备了一桌丰盛的年夜饭，接下来的几天看电影、逛商场、逛书店，她在上海过了一个丰富难忘的假期。

春节是观察中国经济活力的一个重要窗口。春节黄金周期间，非接触、少聚集安全消费成为共识，预约制、错峰式休闲度假广受推崇，居家购物、网上过节、到家服务、近郊游玩等多层次、多样化的品质型、升级型消费需求集中释放。商务部发布的数据显示，除夕至正月初六（2月11日—17日），全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

商品消费备受青睐

“今年春节不出门，在家健身也挺好。”北京市海淀区一家高校的老师李斌春节假期的主题是“健康”。为了每天健身一个小时，他购买了跑步机、哑铃、瑜伽垫等多种商品。

就地过年推动居家用品消费大幅增长，年货礼盒、家电家居、休闲食品、换季服装、健身器材等传统产品销售火热，再加上春节恰逢情人节，金银首饰、美妆产品、鲜花手礼等品质商品消费尤为旺盛。春节期间，商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通信器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分电商平台健身器材销售同比增长49%。

辽宁、吉林、浙江等地重点监测企业通信器材、高端日用品、汽车类商品销售实现成倍增长。据有关机构监测，全国10个一二线城市购物中心日均客流量同比增幅超200%，达到2019年春节同期86%的水平。

新型消费表现亮眼

湖南省长沙市一家建筑企业员工蔡翔往年都会采购不少年货带回湘西老家，虽然挺开心，但带着大包小包赶路确实不容易。今年，他买给父母的年货都是从网上预订的，手机上选购下单，就能送到湘西的农村老家，让他觉得更省心更轻松。

疫情防控带动安全、智能消费迅速壮大，无接触交易服务加快发展。借助不打烊的网购、快递等渠道，就地过年群众与家乡亲人互寄年货特产。商务部会同相关部门指导地方和企业开展的“全国网上年货节”，假期前6天网络零售额超1200亿元。

随着5G和4K等新技术的推广应用，越来越多人随时随地“云”过年。河北、福建、山东、广西、甘肃等地群众在云端看烟花、逛庙会、赏花灯、走亲友、买年货，感受年味。云南、广东、湖北、黑龙江、新疆、西藏等地开展“一部手机逛商圈”“线上云花市”“线上打年货”等活动，线上领券、线下打折，让就地过年群众得实惠。北京、深圳、苏州等地发放上千万元的数字红包，让当地群众率先享受智能科技带来的特殊年味儿“大礼包”。

餐饮消费红红火火

“自己厨艺一般，配菜也辛苦，好在有半成品的年夜饭，解决了大问题。”广东省广州市一家互联网公司员工岳驰今年邀请了朋友一起过节，以前很少做饭的他，准备年夜饭成了不小的难题。在朋友的推荐下，他在一家老字号餐厅预订了一桌半成品年夜饭，不仅丰富而且健康，朋友们都觉得很不错。

今年春节，广大餐饮企业在做好疫情防控的基础上，丰富提升菜品，创新线上线下经营模式，努力为消费者特别是就地过年群众提供安全、优质、多样的餐饮服务，餐饮消费红红火火，年夜饭套餐、半成品年夜饭外卖销售火爆，线下餐饮表现也十分抢眼。

春节期间，大型支付机构监测餐饮商户销售额同比增长约1.3倍，部分外卖平台线上餐饮消费额增长2倍以上。各地购物中心、商业综合体内许多餐厅生意红火。上海、安徽、青海、陕西等地重点监测餐饮企业营业额同比分别增长79.0%、40.5%、21.0%和18.1%。

就近休闲广受欢迎

“就近定个民宿过节，安全也有意思，感觉挺好的。”北京市石景山区居民唐伟和家人一起在顺义的民宿里度过了春节假期。几天下来，一家人既品尝了当地特色年夜饭，还游览了附近的景区，觉得特别新鲜。尤其是6岁的女儿，对民宿所在村里的“年味儿”特别难忘，一直念叨着明年还想再来。

就地过年带火本地游、周边游、短途自驾游，各地公园、景区、博物馆、电影院、滑雪场等休闲娱乐场所客流量明显增长，城市郊区度假酒店、民宿等预订火爆。

有关数据显示，春节期间北京延庆、密云、怀柔等郊区住宿消费额同比增长3倍以上，上海崇明、青浦、嘉定等郊区住宿消费额增长2倍以上。江苏、内蒙古、山西、湖南、江西、海南等地举办各类文艺演出、文博展览和民俗旅游等活动，为群众过年提供更多选择。多部国产电影上映，引爆春节电影市场。春节期间，全国电影票房收入突破70亿元，创下历史同期最高纪录；今年开年仅一个半月，电影票房即突破100亿元，接近去年全年的一半。

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《 人民日报 》（ 2021年02月18日 10 版）