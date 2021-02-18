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阿尔茨海默症“致病蛋白”新机制被发现

2021年02月18日09:41 来源：健康报

　　据新华社合肥2月10日电 （记者徐海涛）载脂蛋白E（ApoE）是人类大脑中含量最高的蛋白之一，它的变体载脂蛋白E4是诱发阿尔茨海默症的最大风险因素，但是其致病机制一直不清楚。近期，中国科学技术大学刘强教授团队研究发现了这种“致病蛋白”抑制神经元细胞代谢的新机制，揭示了导致阿尔茨海默症患者学习与记忆障碍的根本原因。

　　人的大脑中主要有两种细胞，神经元细胞和胶质细胞。其中神经元细胞负责接受刺激，产生兴奋并以神经冲动的形式进行信息传导，而胶质细胞的主要功能是通过物质代谢支持神经元。载脂蛋白E主要由胶质细胞分泌，然后传送给神经元细胞。

　　“这种传送不仅可以给神经元细胞提供营养，我们发现，载脂蛋白E还可以通过抑制神经元细胞自身的合成代谢途径，从而增强神经元的信息传递功能。”刘强教授说。近期他们团队采用基因转录以及表观遗传分析的新研究方法，发现载脂蛋白变体E4失去了对神经元代谢的抑制调控，导致神经元细胞无法有效地激活学习和记忆相关基因的表达，从而导致阿尔茨海默症患者的学习与记忆等认知功能障碍。

　　这项研究揭示了载脂蛋白E4导致阿尔茨海默症的全新机制，为未来的治疗提供了新方向和新手段。

　　日前，国际神经科学领域著名学术期刊《神经元》发表了该研究成果。

(责编：崔元苑、杨迪)


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