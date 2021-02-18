国家药监局公布72个重点实验室名单

近日，国家药品监督管理局公布第二批共72个重点实验室名单。该批重点实验室聚焦药品监管和医药产业高质量发展需要，着力引导药品监管新技术、新业态和新模式发展，重点集中在中药传承创新发展、医药创新研发、重点产品监管、应急能力提升等领域。

据了解，本次重点实验室遴选重点向民族区域中药倾斜，评定了14家中药重点实验室，涵盖蒙、藏、维药等民族药。

鼓励创新依然是本次实验室评选的重要方向。本次遴选新认定了以四川大学华西医院为依托单位的创新药物临床研究与评价重点实验室等多个以药物创新为研究目的的实验室。

在评选中，提升药品监管部门应对重大突发公共卫生事件药械审评保障能力成为综合评审的重要考量。以首都医科大学附属北京天坛医院为依托单位的体外诊断试剂质量控制重点实验室等被纳入综合审评并获得认定。此前，国家药监局2019年7月公布了首批45家重点实验室。（记者严少卫）