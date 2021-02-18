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春节长假中国重点零售和餐饮企业销售额同比增28.7%

2021年02月18日08:42 来源：中国新闻网

　　中国商务部17日公布的最新数据显示，除夕至正月初六(2月11日-17日)，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元(人民币，下同)，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

　　长假期间，除家电家居、休闲食品、换季服装、健身器材等传统产品外，金银首饰、美妆产品、鲜花手礼等品质商品消费也相当旺盛。商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分电商平台健身器材销售同比增长49%。

　　疫情之下，网购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为今年春节新潮流。官方组织开展的“全国网上年货节”，假期前6天网络零售额超1200亿元。

　　一度深受疫情影响的餐饮消费也日渐红火。春节期间，大型支付机构监测餐饮商户销售额同比增长约1.3倍，部分外卖平台线上餐饮消费额增长2倍以上。除夕当天，有些平台外卖订单量同比增长70%。

　　休闲娱乐方面，就地过年带火本地游、周边游、短途自驾游，各地公园、景区、电影院等休闲娱乐场所客流量明显增长。春节期间，全国电影票房收入突破70亿元，创下历史同期最高纪录；2021年开年仅一个半月，电影票房即突破100亿元，接近去年全年的一半。

　　商务部称，新形势下中国多层次、多样化的品质性、升级型消费需求集中释放，消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力。(李晓喻)

(责编：董童、杨迪)


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