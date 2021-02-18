全国压岁钱金额上海北京领跑

本报讯（记者 赵语涵）近日，网易文创发布了中国压岁钱调查报告。数据显示，大部分人每年收到的压岁钱总金额不超过5000元，上海、北京给压岁钱的金额居前两位，平均单笔金额分别达到1009元和910元。浙江、江苏、四川的压岁钱平均单笔金额分列三到五位。

总体来看，经济较为发达的地区压岁钱单笔金额也较高。不过也有例外，比如在广东，压岁钱平均单笔金额在0至50元区间的占比远远高于其他省份，达到了28.5%，单笔压岁钱平均只有281元，低于大多数省市。

压岁钱是否属于孩子，是个充满争议的话题。对许多人来说，压岁钱只是在自己手里走个过场，数据显示，只有20.3%的孩子压岁钱完全属于自己，不需要上交给父母。受访者中，39.2%的人认为压岁钱应该交给父母，用于学费、给其他孩子压岁钱等用途。当然，也有孩子并不心甘情愿地把这笔“巨款”上交，超过五分之一的人觉得不应该交给父母，因为自己也有想买的东西。

在很多孩子眼里，压岁钱交给父母以后，用途一直是个谜。在调查中，38.8%的父母不会和孩子商量压岁钱怎么用，但也有一些父母尊重孩子的想法，会和孩子沟通这笔钱的使用计划。还有16.7%的父母直接让孩子自己做主。

对于大部分中国家庭来说，拿压岁钱也是有门槛的。“已经工作”代表孩子已经有了自己的收入，将近一半的受访者在工作之后便不再收压岁钱。有些家庭则是以结婚为时间点，只要单身就一直有压岁钱拿。从年龄上看，30岁为收发压岁钱的门槛，在调查中，年龄在30岁到40岁的人，不收但要给压岁钱的比例为61.6%，而25岁到30岁的人中，这一比例仅为25.5%。