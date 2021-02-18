买口罩不能只看颜值不看功能 卫健委推荐公众在公共场所使用一次性医用口罩

因在央视春晚上亮相，画有牛年贺岁图案的“春晚红”口罩一下子成了春节的“爆款”。从大年初一起，走在新春佳节的北京街头，不时可以看到佩戴着各式各样喜庆红口罩的行人走过。但就算是图喜庆选购“新年口罩”，消费者也一定要认清口罩是否具有防护功能，别为了“颜值”而牺牲功能。

自从春晚带火了“春晚红”口罩，各大电商平台上的“新年口罩”成了消费者的新宠。在满足相关标准要求的前提下，越来越多消费者希望根据市场需求生产一些个性化口罩。在淘宝网上，记者输入“红”“口罩”等关键词，屏幕上立刻出现各种款式的红色口罩。有的红口罩上印有“牛气冲天”的字样，旁边还画着笑眯眯的卡通牛；有的红口罩上写满不同字体的“福”字；有的红口罩上则提供了“新年快乐”“牛转乾坤”“福牛迎春”甚至“Happy牛 year”等多种不同的吉祥祝福语供顾客选择。有的商家甚至特意标注，自己出售的红口罩为“春晚同款”，并专门配上了春晚现场的截图画面。

记者注意到，带着新春吉祥图案或是祝福语的红口罩显然销量不错，不少电商平台卖家的红口罩都显示“月销1000+”，有的卖家甚至最高销量已经破万件。

购买“新年口罩”，大多消费者图的是“颜值”。有消费者网购“新年口罩”后评论：“喜气，新年讨个好口彩。”有的消费者则认为：“口罩非常有节日气氛，好看！”

不过，高“颜值”的“新年口罩”，防护能力是否也同样有保障呢？在淘宝一家名为“口罩湿巾工厂店”的店铺内，50只装“春晚口罩”的标价为49.9元。在商品的介绍页面上，只高调宣传这是“春晚同款口罩”，并配上了春晚现场的电视画面截图，但通篇却并没有对口罩的实际防护功能做任何介绍和说明。这到底是一款什么功能的口罩？是否能够对新冠肺炎起到防范作用？记者翻遍了商品的介绍页面，也没有找到答案。

据悉，“春晚红”口罩的制造方上汽通用五菱在其微信公众号上发表声明称，2021年春晚联名口罩，是由中央广播电视总台授权上汽通用五菱旗下的广西宝菱康医疗器械有限公司生产的，目前央视牛年春晚口罩只赠不卖，网络上出现的正在售卖的春晚同款口罩均不属于广西宝菱康医疗器械有限公司生产。

考虑到目前我国仍处于疫情常态化背景下，国家卫健委发布的《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》中明确表明，推荐公众在非人员密集的公共场所使用一次性医用口罩。因此，消费者选购口罩时可别光顾“颜值”，能防新冠肺炎才是当前的重中之重。