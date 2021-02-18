中医药大发展 人才内功须练好

不久前，国办印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。这是促进中医药发展的又一重大举措。

凭借疫情中的优异表现，以及重大政策的支持，中医药发展前景可谓一片光明。不过，中医药事业发展仍存在一些问题和不足，其中人才总量不足以及由此导致的创新体系不完善、发展特色不突出等相当突出。

想要发展，中医药必须首先练好人才内功。此次《政策措施》中对中医药人才培养着墨很多，在7个方面28条政策中，夯实中医药人才基础成为首要任务，进行了一系列政策创新。

具体看，首先要做大“分母”，抓好普及。中医药文化传播有助于推动中医药成为群众促进健康的文化自觉。让更多的人参与进来，建设国家中医药博物馆、推动中医药文化进校园，开展一批群众性中医药文化活动，打造一批中医药传播平台，推出一批中医药文化精品著作，参加的人越多，从中选择的余地就越大。

做强“分子”，提高专业教育整体水平。分子是从分母里挑出来的优秀人才，建立以中医药课程为主线、先中后西的中医药类专业课程体系，加强优秀学生选拔培养，特别需要强化中医思维培养和中医临床技能培训。

重视师资队伍，抓好师承教育。师带徒，是中医药人才培养的传统方式。名老中医药专家学术经验继承、优秀中医临床人才研修、传承工作室建设等都可以作为中医药学术经验传承的重要平台。

有序发展，抓人才评价和激励。中医药发展要制定好各种标准，建立中医药优秀人才评价和激励机制。其中，中医药学才能、医德医风将是中医药人才主要评价标准，会看病、看好病将是中医医师的主要评价内容。

《政策措施》在专业人才培养方面提出了宏伟的目标：用5—10年时间，评选表彰300名左右国医大师和全国名中医，培育500名左右岐黄学者、3000名左右中医药优秀人才、10万名左右中医药骨干人才，加强中医药优秀人才梯队建设和人才储备，调动中医药人才干事创业积极性。

不过，把中医药人才专业培养好，不是一个速效的工作，需要较长的时间，立足长远。杨树速生，相比之下松树生长缓慢，但是松树之材更堪大用。专业院校得经历相当一段时期，为中医药事业多培育几片“松林”，也需要教育和卫健部门合作，学校和企业合作，各方协同，才能把中医药特色发展事业搞上去。