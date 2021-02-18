数字人民币红包添别样年味儿 试点场景各有特色

作为首批数字人民币试点城市，深圳、苏州、北京近期先后推出抽签发放数字人民币红包活动。与前几轮测试相比，今年春节期间，数字人民币红包消费场景更加丰富，为“就地过年”的人们带来支付新体验，吸引中签者线上线下踊跃尝鲜，为这个春节增添了特殊的年味儿。

就地过年领新款红包

“同事四个人一起申请，只有我中啦！”在春节假期前一天，北京市民杨女士惊喜地收到了中签信息。当晚9时，“数字王府井 冰雪购物节”活动通过摇号抽签的方式一次性发放5万份金额200元的数字人民币红包，本次活动共有超过252万市民预约报名，中签率为1.98%，杨女士就是为数不多的“幸运儿”，她在京东平台下单购买了除菌液和护发精油。

“操作界面简单明了，只需要给消费平台推送一个‘子钱包’，结算时选择数字人民币支付方式就可以了。”她最大的感受是支付流程十分便捷。另一位中签者曹女士在京东上购买了眼霜，“和微信、支付宝的支付体验差不多，很方便很好用！”

昨天下午，中签者宁女士来到王府井大街，在工美大厦一层北京冬奥会特许商品旗舰店购买了纪念章，还在吴裕泰选购了茶叶，她两次购物时都特意尝试了“碰一碰”功能。接触内置芯片的商家“碰一碰”标识牌，手机上输入支付金额，就能轻松完成支付。

近期数字人民币试点与“就地过年”号召紧密结合。春节假期第一天，总价值3000万元的苏州年货节数字人民币红包到账，苏州不少老字号门店都专门开设了数字人民币窗口。“不管对于消费者还是商家来说，数字人民币都是非常便捷的支付新方式。”一家门店负责人表示。

试点场景各有特色

伴随着数字人民币测试工作不断推进，消费场景、参与机构数量等都有所升级：消费场景扩展为“线上+线下”，不仅覆盖商超、餐厅、加油站等，还增加了京东线上平台；除工、农、中、建、交、邮储六家国有银行外，其他参研机构也正在积极进行研发，苏州最新一轮试点公告提到，苏州银行携苏州老字号商户与试点运营机构开展合作。

北京此次数字人民币试点活动支持围绕冬奥食、住、行、游、购、娱等全场景进行线上线下消费，不仅冬奥主题特色鲜明，还上线了多种新玩法。“目前商场内所有商家均支持数字人民币支付，用户支付时有了新选择。”工美大厦商场副总经理牛超介绍，春节期间商场数字人民币支付金额近1万元，消费者购买最多的当属冬奥商品。

值得关注的是，脱离手机的“数字人民币硬钱包”亮相北京试点活动。其中，邮储银行推出叠加健康宝功能的数字人民币可视卡硬钱包以及指纹卡硬钱包，实现数字人民币支付和健康宝登记的“一卡双用”。记者获悉，可视卡硬钱包与普通银行卡外观接近，有一寸见方的小屏显示消费额和余额。

此外，中国银行推出的一款智能滑雪手套实现“无感支付”，可穿戴设备中嵌入数字人民币钱包芯片，通过“碰一碰”即可完成支付，适用于运动过程中或网络不佳等不方便使用手机的场景。在位于王府井大街的中国工商银行新东安支行，多台ATM机还上线了数字人民币存取现功能。

春节前，深圳第三轮数字人民币试点活动刚刚落幕，面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员发放总共2000万元数字人民币红包。不同于此前罗湖、福田试点，此次深圳龙华数字人民币试点更具有普惠特征，试点受众面更广，更多覆盖了对新型支付方式不敏感不熟悉的人群。

数字人民币推进再提速

自去年10月深圳首次开展数字人民币红包试点活动后，数字人民币面向公众试点测试的步伐逐渐加快。

截至目前，数字人民币已先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来冬奥场景进行内部封闭试点测试。“雄安发布”在2月7日发布公告称，中国农业银行河北雄安分行完成首款数字人民币“硬件钱包”的研发投产，“硬件钱包”在雄安新区亮相。

“整体来看，近期数字人民币的动向主要有三大特征。”金融科技专家苏筱芮总结道，数字人民币正在向更多场景进行拓展，其使用价值正不断得到丰富与延伸；体验形态多样，数字人民币为用户带来更加新奇、更为便捷的支付体验；试点多线并行，尽管在部分城市并未官宣开展活动试点，但已零星出现小规模的场景接入。她预计，后续试点将在线上使用场景方面得到更大突破，未来数字人民币会逐步渗透出行、电商、短视频等零售场景。

业内人士建议，数字人民币需要公平兼顾老年人群体、经济欠发达地区人群。多位尝鲜数字人民币支付的用户呼吁调动商户参与积极性，提升数字人民币的使用频率。