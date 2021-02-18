满足好、服务好人们的假期健身需求，全民健身会释放更多活力

今年的春节假期，你是怎么过的？

或组团爬山登高祈福，或相约球场一较高下，或在冰雪天地里体验“飞”一般的感觉……近些年，健身逐渐成为人们享受假期的新时尚。今年春节不少人选择就地过年，为了让人们有家的感觉、过个健康年，多地体育公园、运动场馆假期“不打烊”，优惠或免费开放。

时间有了，场地有了，人们参加体育活动的劲头更足了。上午还不到10点，南京奥体羽毛球馆的场地就满了。球场里热火朝天，父子上阵挑战刚认识的球友，许久未见的好友切磋球技。据悉，南京奥体羽毛球馆共有40多块场地，春节期间天天订满，有球迷感慨“一场难求”。大年初一，浙江宁波下起了小雨，在宁波全民健身指导中心，“乒乒乓乓”的扣球声、球鞋与地板的摩擦声和人们的欢笑声交织在一起，火热的运动景象为春节增添了特别的运动气息。

健身过年成时尚，折射着人们健康意识的提升和生活方式的变化。如何更好地满足人们的运动需求？在各地推出的健康过大年、体育嘉年华等一系列活动中，除了场馆开放、运动培训等线下福利，还有全民运动会、亲子挑战赛等线上惊喜。

春节假期，43岁的陆斌参加了合肥全民健身线上运动会，能与全国的健身爱好者交流，虽不相聚但十分过瘾。宁夏的马舒欣一家对今年的春节格外期待。去年，一家人参加线上体育赛事得了好几个奖，今年春节他们提前半个月就开始准备，盼望能在线上亲子挑战赛上再夺佳绩。数据显示，今年春节，宁夏举办线上全民健身赛事活动54项次，参与人数10万人次以上。

从吃饱穿暖，到吃好喝好，再到积极参与体育活动，人们过春节的方式随着时代的变迁而变化。如今，用运动健身为春节“加料”，正成为越来越多人的选择。因应时代发展，满足好、服务好人们的假期健身需求，全民健身会释放更多活力。

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 14 版）