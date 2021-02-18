聚焦春节期间的健身生活：一起来运动 共享健康年

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今年春节期间，很多人积极参与健身活动。线上线下，各种活动花样翻新，人们在运动中感受着体育的乐趣。体育不仅丰富了人们的假期生活，也给春节这一传统节日增添了特殊的“年味”。

大年初三，上海普陀体育馆的羽毛球场地上，一场家庭比赛热闹开场。黄颖芳一家四口分成两队，母女一边、父子一组，隔网相对，打得难解难分。几个回合下来，平日里就有些功底的两位小朋友成为场上的主角。黄颖芳表示，带孩子运动是过年期间的“必修课”。

在今年春节假期里，像黄颖芳一家积极参与健身活动的不在少数。不少城市的体育场馆在春节期间持续开放，为人们运动健身提供了更多选择；花样频出的各种体感运动游戏、“云健身”等活动，则让大家足不出户也能挥汗如雨；而各地适时发放的各类体育“消费券”，也让更多的人走进运动场馆。春节期间，体育不仅丰富了人们的假期生活，也给春节这一传统节日增添了特殊的“年味”。

体育场馆持续开放

大年初二，浙江杭州的吕才琴女士一早便与住在同一小区的朋友会合，步行前往附近的森林公园。公园的登山步道宽阔平整，山体不算太高，吕才琴和朋友们便将这里当作健身活动的“大本营”，“现在爬到山顶不费力”。即便是过年，大伙儿的健身意识依然很强。年过半百的吕才琴表示，“相约健身”早已成为节假日广受欢迎的活动。

同样是大年初二，200余名冬泳爱好者齐聚重庆嘉陵江畔，成为首届嘉陵江冬泳邀请赛的参赛运动员。冬泳爱好者李世忠表示，冬泳不仅能锻炼身体，更能磨练意志，在春节假期参加这场比赛感觉更有意义。

近年来，越来越多的人在假期走出家门，从体育运动的“旁观者”转变为“参与者”。春节期间，北京便有40家公共体育场馆向市民开放，其中地坛体育中心、东单体育中心及天坛体育活动中心等场馆均设有免费或优惠时段。上海的市民体育公园、江湾体育中心、东方体育中心等运动场所同样设有充足的开放时段。体育场馆假期开放的背后，是百姓愈发高涨的健身热情以及逐渐养成的运动习惯。

居家健身花样更多

家住北京的李天乐夫妻，用各类体感健身游戏来招待来家中做客的亲友。据李天乐介绍，这种健身游戏的优势在于趣味性强、成本低，“通过感应各种健身动作，玩家即可在游戏中闯关，朋友间还能互相比拼，健身环、瑜伽垫以及各种游戏软硬件设备，也可以长期重复使用，性价比高。”

春节期间，不少人选择居家健身。花样翻新的“云健身”活动、丰富有趣的体感运动游戏，使得居家健身更受欢迎。除夕当天，由国家体育总局群众体育司主办的2021年“新春网络健身大联欢”活动，吸引了全国各地的网友参与，跆拳道奥运冠军吴静钰、自由式滑雪世锦赛冠军李妮娜等体育明星也前来助阵。社交媒体上，众多健身爱好者也分享着春节期间自己的健身“秘籍”，互相“取经”。

正值寒假，不少学校也为学生布置了丰富的体育作业。每天仰卧起坐40个、跳绳150个……在微信群中上传视频即可完成“打卡”。山东省日照市体育局还在官方微信公众平台推出系列视频，邀请健身专家，介绍居家亲子健身妙招，项目丰富，内容有趣，广受欢迎。

“过个健康年”逐渐成为共识。除了健康饮食、规律作息，健身活动不可缺少，居家“云健身”帮助扩大群众健身活动的覆盖面，为这个春节注入了更多的体育“风味”。

体育年货逐步走俏

2月16日，上海虹口足球场在春节期间首次开放，近百名足球爱好者和家人来到这里欢度春节。能够在自己支持的球队主场踢球，大家都觉得很开心。

置办体育“年货”成为春节期间的新时尚。除了付费订场之外，种类繁多的健身器材也成为购物车里的“主打”。数据显示，“2021全国网上年货节”开启前10天，跳绳、拉力器、哑铃等居家便携健身器材销售额同比分别增长351.1%、91.9%和78.9%。

春节前夕，山东省体育局与山东省文化和旅游厅联合发布“2021年春节黄金周山东体育旅游精品线路”。线路共13条，每条线路特色鲜明，路径清晰，既有丰富的体育元素，又紧密结合各地的文化特色，为当地市民感受地域体育文化提供了一份全面攻略。

春节期间，冰雪运动尤其受到欢迎。据北京国贸溜冰场教练主管肖雨红介绍，在做好疫情防控的前提下，国贸溜冰场春节期间坚持为广大溜冰爱好者提供服务，顾客络绎不绝，其中以青少年居多。肖雨红表示，随着北京冬奥会的临近，冰雪运动的氛围越发火热，“我们的教练员也更加‘抢手’。”

耿文强、郭艾伦、韩德君等运动员登上电视台春节晚会，让春节中的体育元素更充足，体育逐渐演变为春节期间不可缺少的一项内容。如今，越来越多的人选择在假期参与各式各样的健身活动，感受运动带来的种种乐趣。

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 14 版）