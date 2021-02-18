中国疫苗助力全球共同抗疫

当前，加强疫苗研发、生产、分配合作，让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品，对于打赢全球疫情阻击战具有重要作用。中国以实际行动促进疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，尽己所能为其他国家特别是发展中国家获取疫苗提供帮助，体现出负责任大国担当，赢得国际社会积极评价。

中方已向巴基斯坦等50多个发展中国家提供疫苗援助，已经和正在向20多个国家出口疫苗。

中国向巴基斯坦捐赠的疫苗已正式移交巴方。巴基斯坦总理伊姆兰·汗出席中国援巴新冠疫苗接种启动仪式并见证巴首名医护人员现场接种。伊姆兰·汗感谢中国为巴提供疫苗援助，表示中国政府急巴之所急，团队行动迅速有力。

由中国政府援助的新冠疫苗15日运抵津巴布韦。津巴布韦总统姆南加古瓦致辞表示，中国将津巴布韦列入首批疫苗援助国，体现了两国是好朋友、好伙伴。中国在自身也需要疫苗的情况下，仍然不忘向津巴布韦等发展中国家提供疫苗援助，诠释了中国在全球抗疫事业中发挥的值得称赞的作用。这批疫苗将为津巴布韦抗疫事业带来新的曙光。

玻利维亚政府11日与中国国药集团线上签署新冠疫苗合作协议。玻利维亚总统阿尔塞见证协议签署并表示，玻中两国传统友谊深厚，玻方由衷感谢中国政府和人民在玻最需要的时候伸出援手。中国国药集团新冠疫苗是被世界广泛认可的高质量疫苗，相信该疫苗将有助于玻开展大规模疫苗接种，保障玻民众身体健康。

中国政府向赤道几内亚捐赠的一批中国国药集团新冠疫苗10日运抵马拉博。赤道几内亚总统奥比昂于15日接种中国疫苗。他表示，中国不仅是赤道几内亚最好的朋友，也是非洲最好的朋友。中国提供的疫苗挽救了非洲人民的生命，“我祝贺并高度赞赏中国这一善举”。

中国援柬首批新冠疫苗于7日运抵金边，柬埔寨首相洪森前往机场迎接疫苗。洪森说，柬埔寨有谚语“挚友难时必相助”。疫苗援助是柬中两国和两国人民情谊和紧密合作的又一力证，必将有力推动两国全面战略合作伙伴关系发展和命运共同体建设。

中国政府援助老挝的新冠疫苗8日运抵万象。老挝人民革命党中央政治局委员、国家副主席潘坎表示，中方向包括老挝在内的多个国家提供援助，充分展现了负责任大国的担当和人类命运共同体精神。

塞尔维亚是第一个大规模接种中国新冠疫苗的欧洲国家。塞尔维亚总统武契奇强调，疫情发生后，中国最早向塞方伸出援手。现在，中国又第一个向塞提供疫苗。这批疫苗是塞中两国“伟大友谊的证明”。

中国出口匈牙利的首批新冠疫苗16日运抵布达佩斯。匈牙利外交与对外经济部国务秘书门采尔·陶马什在迎接仪式上表示，中国疫苗抵匈是两国抗疫合作的重要成果，体现出双边友好关系的高水平。感谢中方在匈抗疫行动中及时提供的宝贵支持和帮助，相信中国疫苗将帮助匈方挽救更多生命，加快复工复产和经济复苏。

智利日前启动新冠疫苗全国大规模接种。智利总统皮涅拉说，这是智利历史上规模最大的一次全国疫苗接种计划，已经运抵及后续即将运抵智利的中国科兴公司疫苗保障了这一计划的顺利开展。

（本报北京、布鲁塞尔、伊斯兰堡、曼谷、罗马、华沙、里约热内卢2月17日电 记者李琰、刘歌、张朋辉、丁雪真、丁子、赵益普、孙广勇、叶琦、于洋、李晓骁）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 03 版）