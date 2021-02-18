春节假期七天来 全国零售餐饮消费超8000亿元

本报北京2月17日电 （记者王珂）今年春节黄金周，面对疫情防控和就地过年的新形势新情况，全国消费市场呈现出许多新特点新变化。商务部发布的数据显示，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比2020年、2019年春节黄金周分别增长28.7%、4.9%。非接触、少聚集安全消费成为共识，预约制、错峰式休闲度假广受推崇，居家购物、网上过节、到家服务、近郊游玩等消费需求集中释放，消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力。

网购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为今年春节新潮流。借助不打烊的网购、快递等渠道，就地过年群众与家乡亲人互寄年货特产。商务部会同相关部门指导地方和企业开展的“全国网上年货节”，假期前六天网络零售额超1200亿元。（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 01 版）