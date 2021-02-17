国务院安委办：目前在售的“钢丝棉烟花”全部下架

据应急管理部微信公众号消息，16日，国务院安委会办公室组织召开专题会议，部署查处打击涉及冷光烟花和“钢丝棉烟花”生产运输销售等违法违规行为，并印发通知，提出要求。通知强调，目前在实体店面和网络平台销售的“钢丝棉烟花”，要全部下架并妥善处置。

通知指出，近期，一些地方违法违规生产运输销售冷光烟花，网络平台大量销售“钢丝棉烟花”，安全风险问题突出。冷光烟花俗称“冷烟花”，属烟花爆竹产品，其喷口温度高达700至800℃；钢丝棉是易燃危险物品，燃烧时具有烟花效果，燃烧温度高达2000℃以上，极易引发火灾或造成人身伤害。历史上曾因违规燃放冷光烟花引发多起重特大火灾事故。

通知强调，各地安委会要牵头协调，各有关部门密切配合，全面排查涉及冷光烟花和“钢丝棉烟花”的违法违规行为，摸清情况，建立台账。对排查发现的违法违规问题，要严格落实县级属地监管责任，确保查处打击到位。对冷光烟花及装有冷光烟花的“电子鞭炮”等，要按照《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规严格监管，严肃查处打击未经许可生产、运输、销售行为。对钢丝棉，要按易燃危险物品严格管理，依法严厉打击将钢丝棉当作烟花生产、销售、燃放等行为；目前在实体店面和网络平台销售的“钢丝棉烟花”，要全部下架并妥善处置；对用于工业生产和居民生活的钢丝棉，要保障正常生产供应，防止简单化、“一刀切”。落实寄递物流企业安全主体责任，依法严厉查处打击邮寄冷光烟花和“钢丝棉烟花”行为。对各类违法违规行为，构成违反治安管理的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

通知要求，要健全完善查处打击常态化工作机制。建立地方冷光烟花生产企业公告制度，落实地方监管责任和企业主体责任；落实地方烟花爆竹“打非”网格化工作机制，对违法违规行为“露头就打”；充分发挥社会监督作用，建立健全举报受理、核查、奖励等工作机制，形成群防群治的工作格局。

应急管理部和中央网信办、工业和信息化部、公安部、交通运输部、海关总署、市场监管总局等部门参加会议。