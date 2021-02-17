每到春节，一家老小共进年夜饭，亲朋好友来相聚。若每逢佳节胖三斤，春节无疑变成了“甜蜜的负担”。春节假期结束，“节日综合征”袭来，最好的应对之策就是管住嘴。

饮食有控制

合理饮食有助于减轻体重，调节血糖、脂质代谢。春节期间，坚持少油、少盐、少糖、清淡饮食、多食蔬菜、八分饱的基本原则。合理分配三餐，餐量建议配比为1/3、1/3、1/3或1/5、2/5、2/5。建议每日食盐量控制在6克以内，有高血压则应控制在3克以内。

饮酒要限量

饮料以淡茶和白开水为宜。慢性病患者特别要注意控制总热量，以高蛋白质、低糖、低脂、低盐饮食为主。进餐要定时，营养要均衡，切忌暴饮暴食。不能因喝酒耽误正常饮食。不空腹饮酒，尤其是糖尿病人，喝酒之前必须要吃点主食和蔬菜。酒精会消耗人体内的糖分，可能会造成低血糖；特别是正在使用胰岛素或者降糖药的患者，发生低血糖的风险更大。平时容易发生低血糖的朋友记得随身携带含糖食品，以备不虞。

慢病不停药

春节期间许多病友认为停药或少吃没关系，但是人的作息和饮食规律紊乱时，血脂、血压、血糖、血尿酸更容易紊乱，慢性病患者更应该坚持服药。走亲访友的同时要携带充足的药物。一旦感觉身体不适，要及时与医生联系，不要忌讳过节看病。如果有时间，最好到医院复查一下，及时调整治疗方案，确保病情控制稳定。

节后应调养

节后可以多吃一些清淡的食物加快胃肠道的新陈代谢，减轻大量肉类食物、饮料和酒对肝脏的负担。进食应遵循软、温、暖、素、鲜的原则，避免过冷、过硬、过糙、过辛辣的食物。红茶或绿茶对清除胃肠道的油腻有效。金银花、菊花泡水喝，不但清香可口，还能去火生津，使胃肠道尽快恢复到正常状态。还可以选择一些养胃促消化的食物，如山楂、山药、魔芋、草莓、蜂蜜、糙米等。当然具体还要结合每个人的体质来进行选择。

（作者为中国中医科学院广安门医院内分泌科主任，本报记者王君平整理）

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 06 版）