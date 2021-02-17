春节吃出“火气”怎么办？食疗小妙招巧应对

过年期间，无论是家人团聚还是好友小叙，都少不了大鱼大肉、推杯换盏；再加上平时吃些小零食、熬夜追剧看综艺，一小不心就容易“引火上身”，轻则长口疮、起痘痘，重则会导致生病。

在春节假期即将结束之时，奉上一些食疗小妙招，让大家轻轻松松吃掉身体内的火气，以更好的状态迎接即将到来的工作日。

降火水果

春天气候变化大，空气干，湿度低，人们会因上火有咽喉疼痛、嗓子沙哑等表现，所以要常吃新鲜水果。

梨能止咳化痰、养阴生津、滋润肺胃，主治咽干口燥、声音嘶哑、大便干结等，春季食用可以去火，既可以生吃，也可与白萝卜等一起煮水喝。不过需要了解的是，梨性寒凉，脾胃虚寒而致的大便稀薄、外感风寒而致的咳嗽痰白者忌用。

草莓性凉、偏酸甜，能养肝护肝，又因红色入心，可去心火，适合于肝火旺盛的人。同时，草莓的维生素C含量丰富，有助于人体吸收铁质从而滋养细胞。它含有的天然抗炎成分还可以减少自由基产生数量，以保持脑细胞活跃，在春困时节可提神醒脑。不过，草莓性凉，不要一次吃太多，尤其是脾胃虚寒、容易腹泻、胃酸过多的人更要控制。

降火蔬菜

春天气燥，呼吸道系统疾病高发，很多是肺热造成的。降肺火，应当首选白菜。其味甘性平，可除烦解渴、清热解毒、益胃生津、滋阴润燥、清泻肺热、通便利肠，对一些肺热咳嗽、便秘者非常有效。而且与百合、山药一起清炒，能清肺火，有助防治呼吸系统疾病。

另外，还可以选择多吃芽菜，包括豆芽菜、枸杞芽和香椿芽等。芽菜大多性平，能清热解毒。同时，由于其生长时有一种“钻”的劲头，常吃能帮助升发阳气，预防上火。

降火粥

中医认为，粥不仅是一种食物，还具有药膳的辅助治疗作用。熬粥时加入菊花、百合、山药等食材，有助去火。

喝荞麦粥可降胃火。荞麦味苦、性甘，去火效果特别好。而且其含有的黄酮成分还能抗菌、消炎、止咳、平喘、祛痰。将荞麦做成粥，搭配上如肉丝、黄瓜等其他的食材，能避免荞麦的粗糙口感。

绿豆薏米灯芯粥，有清热解毒、利尿祛湿的作用。适用于烦躁、口干、唇红、面部生疮、小便黄、尿量少，甚至排尿时尿道涩痛等症状。

降火汤

雪耳麦冬响螺汤，可清热降火、滋阴生津。适用于虚火上炎、口腔溃疡、口干、口渴和精神疲倦等症状。

马蹄茅根萝卜汤有清热解毒、生津止渴、润肠通便的作用。适用于烦渴、咽喉肿痛、大便不顺畅、小便黄赤和排尿涩痛等症状。需要注意的是，身体虚寒、大便溏泻者不宜饮用。

降火肉

肉多而生火多痰，很多人因此顾忌而不敢多吃肉。但是，中医认为，鸭肉性寒，可养胃补肾、消水肿、止热痢、消毒热、止咳化痰，适用于体内有热、食欲不振、大便干燥者食用，可补虚劳、消毒热和利小便。而且，鸭肉中的蛋白质含量高于一般畜肉，脂肪酸主要是不饱和脂肪酸，适宜三高人群食用。

因此，吃鸭肉可保证摄入足够蛋白质，清凉不上火。但需要注意的是，不要炖整只鸭子，而是用几块鸭肉与春笋一起炖。春笋不仅性凉能去火，还可以去除鸭肉腥味。

降火茶

工作间歇，还可泡上一杯降火茶清热解毒。用金银花、菊花和茉莉花冲泡的三花茶，香气浓郁，可提神醒脑、宁神静思、疏风清热、养肝明目。这是因为菊花味甘微苦，可清肝明目，有助清泻肝火；金银花味甘性寒、气味芳香，可清热解毒。

（来源：健康时报、羊城晚报、生命时报）