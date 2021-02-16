北京市东城区各街道轮流开放疫苗接种点 从登记到接种只用十五分钟

“从在门口登记到排队、接种，只用了15分钟，太方便了！”昨天上午，北京市东城区东花市街道新冠疫苗接种点开放，市民李先生在完成首针接种后感慨道。春节期间，东城区疫苗接种“不打烊”，各街道轮流开放接种点，方便市民就近接种新冠疫苗。

东城区东花市街道的接种点位于吴东魁艺术馆。上午9时30分，艺术馆门口，在工作人员的引导下，几名前来接种的市民完成了核实身份、查验健康宝、测量体温等步骤，有序进入艺术馆一层的候诊登记区，接受接种禁忌排查，并填写知情同意书。

“平时工作比较忙，节假日来接种，不影响工作。”李先生说，他是自愿前往接种点接种的，没有在社区登记，“拿着手机和身份证，在门口做个登记就可以接种了，很方便。”带着填完的知情同意书，李先生顺着引导标识，一路来到位于地下一层的接种区。

“请您在1号接种台后面排队”“咱们排队的时候把左胳膊亮出来”……在接种区，三四名工作人员正在引导大家有序分为三队等候，相互之间保持1米间隔。三个接种台前各有两名医护人员，其中一人负责核查信息，一人负责接种。等了大概2分钟，便轮到李先生，他在接种台前坐好，抬起左臂，不到1分钟，接种完成。

“打完针，出现局部的胳膊疼、浑身乏力，或者有轻微的低热，这些都是正常反应，一般24至48小时内都能缓解。建议您在接种第一针后的21天完成第二针接种，一般14至28天后都可以。”医护人员杨鹏雷说，接种完，大家最关心的是会出现哪些反应，第二针什么时候接种，为了方便大家，每个人接种完，她都会耐心地再重复一遍。

李先生来到旁边的留观区，他还需要进行30分钟观察。“没什么感觉，就跟平时打流感疫苗一样。”他说，应该为节日坚守岗位的医护人员和社区工作者点赞，“他们提供了高效贴心的服务，守护了大家的健康。”

东城区相关负责人介绍，春节长假期间，该区疫苗接种“不打烊”，按照北京市相关要求和市民需求，确保接种工作不间断、不停歇、现场秩序不混乱。目前，东城区17个街道都设立了一个临时接种点，方便市民就近接种新冠疫苗。居民可携带手机、身份证，按照接种点的开放时间，就近选择接种点自愿接种疫苗。每个接种点已设立好安全屏障，合理划分咨询、接种、观察等场所，满足接种者的个性化需求并注意保护个人隐私。

据介绍，2月11日至2月16日，东城区各街道接种点轮流开放。明天，17个街道临时接种点除按照原计划主要为重点人群接种第二针剂之外，又按南、北、中分布，安排永定门外、和平里、东花市三个街道为有需求的居民接种第一针剂。从18日开始，该区各疫苗接种点将恢复常态服务。（记者 李祺瑶）