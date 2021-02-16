北京春节新冠疫苗接种“不打烊”

东城居民就近到各疫苗接种点接种疫苗摄影/北京青年报记者 魏彤

根据本市疫苗接种工作安排，春节期间，全市新冠疫苗接种工作不停歇，各区至少开设一个接种点。昨日是大年初四，北京青年报记者来到东城区和丰台区，看到新冠疫苗的接种工作仍在有序展开。

东城区

除夕至初六各街道轮流开放

据了解，春节期间，东城区的疫苗接种工作有序开展，2月11日至2月16日间（除夕至正月初六），采取各街道轮流开放、每天至少保留一个接种点的方式开展接种工作。具体为：2月11日（除夕）至13日（正月初二）每天各开放一个临时接种点；14日（正月初三）至16日（正月初五）每天按照南北排列、均衡布局，各开放4到6个临时接种点，17日（正月初六）17个街道临时接种点除按照原计划主要为重点人群接种第二针剂之外，又按地理南、北、中分布，安排三个街道（永定门外、和平里、东花市街道共计2100人）为有需求的居民接种第一针剂。

从初七开始，东城区各疫苗接种点恢复常态服务。春节期间，市民可以就近选择疫苗接种点，携带手机和身份证前往接种疫苗。

春节前三天完成计划任务的123.2%

昨天上午，北青报记者来到东花市街道临时疫苗接种点探访，现场秩序井然，不少居民已经接种完毕，在留观区观察。据现场工作人员介绍，从早上8点开始，这个接种点就开始服务，一直到下午5点，当天的接种量在800人左右，包括医务人员在内，一共有15名工作人员在服务市民。“因为接种的位置在三角肌，因此建议市民穿着方便穿脱的开衫前来接种。打完疫苗后，胳膊局部疼痛都是正常的反应，如果有轻微红肿，千万不要热敷，可以采用冷干敷的方式缓解。”

据了解，东城区在春节假期前三天完成了原计划接种任务的123.2%。下一步，该区将严格落实北京市疫苗接种工作要求，按照节日期间领导带班安排加大巡查走访和慰问力度，做好各项疫苗接种工作。

丰台区

9类重点人群疫苗接种基本完成

昨天上午，丰台区西罗园街道综合文化中心新冠疫苗接种点挂起了福字、中国结，洋溢着浓浓的年味儿，在工作人员的指引下，受种者按照一米线距离有序排队、登记、接种、留观，现场秩序井然。

为了满足市民的接种需求，春节期间，丰台区每日开放部分新冠疫苗接种点，确保疫苗接种工作不停歇。自街乡镇接种点启用以来，已累计为1.7万余名市民进行第一剂疫苗接种。

春节期间，丰台区逾千名医务人员轮值坚守疫苗接种岗位，仅西罗园街道接种点，每天就有50余名医务人员参与疫苗接种工作。丰台区卫生健康委党委书记、主任刘婉莹介绍，目前，丰台区9类重点人群疫苗接种工作已基本完成，累计接种26.9万剂次。为了继续做好春节期间疫苗接种工作，丰台区在21个街乡镇均设立临时接种点，并设置一个区级接种点。同时，丰台区逐步扩大接种点启用规模，到2月17日（大年初六），22个临时接种点将全部投入使用，市民可按照属地原则就近选择预约接种。 本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟