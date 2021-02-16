没想到吧，古代“吃货”们这样过大年

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。”喜庆的红灯笼、香气扑鼻的年夜饭……这些元素，共同构成了我们对“过年”最美好的回忆。

作为历史悠久的传统节日，春节是一年一岁的隆重庆典，古代许多习俗都有很强的仪式感。从宫廷到民间，人们满怀热情地为过年做准备，也在此时许下对未来的期待。

那么，对古人过大年的冷知识，你了解多少？

紫禁城里这样过年

前段时间，故宫博物院官方微博开启“宫猫记·过大年”系列活动，受到广泛关注，也把小年到除夕的宫廷过年习俗介绍得明明白白。

比如，腊月二十四是民间的扫尘日，据故宫博物院官方微博介绍，宫中的这一天不但要认真洒扫，还要用宫灯将房屋装饰点亮。

乾隆朝的安灯时间设在腊月二十四，这天的乾清宫、宁寿宫前会竖起高大华丽的天灯、万寿灯，还有式样精美、做工精湛的宫灯。

接下来，紫禁城中还有不少重要习俗，比如贴门神等等。清代《钦定工部则例》记载，“各宫殿等处门神门对…工部具奏于本年十二月二十六日敬谨安挂”。

此外，也有文章称，除夕时，为了迎接新年，紫禁城里往往还会上演一出“春晚”，这种逢年过节唱的戏被称作承应戏。而且，皇帝也得守岁，清宫守岁还有特定的吉祥盘和消夜果盒。

春节是咋来的？

从清宫过年习俗也不难看出，旧日“过年”实际是一个持续时间较长的活动。

俗话说，“进入腊月就是年，没出正月还是年。”如果从大年初一算起，至正月十五元宵节结束，春节的节庆活动大约要持续半个月。

有说法称，春节最初的雏形主要源于年头岁末祭神、祭祖活动。《诗经·周颂·丰年》提到“丰年多黍多稌，亦有高廩。万亿及秭，为酒为醴。烝畀祖妣，以洽百礼，降福孔皆。”

但早些时候，“岁首”之月并不固定。后来，汉武帝刘彻诏令实施“太初历”，确定正月为岁首，正月初一为新年首日，汉代称为“正日”，宋代称为“元日”，明清称为“元旦”。

同时，过年的习俗不断发展、完善，燃爆竹、换桃符等活动慢慢出现。

五辛盘、屠苏酒……古代“吃货”们的年味

古人对春节的重视，在食俗中也有体现，比如人们熟悉的吃年糕、年夜饭等等。此外，也有一些比较“冷门”的习俗，在今天看起来可能多少有点搞笑。

比如据考证，在南北朝时期，南朝人会在正月初一吃生鸡蛋，目的是强身健体。那个时候，人们认为这样做可以清热降火，防治瘟病。

“五辛盘”曾是古人过年必吃的一道菜，其寓意有迎新、保健等等。从形式上看，它有点像如今宴席上的素菜冷拼盘，食材包括大蒜、韭菜等五种蔬菜，但也会有所调整。

至于饮酒，从相关记载来看，古人可能比较习惯喝椒柏酒、屠苏酒等等。饮酒的顺序也有讲究，苏辙在《除日》诗中就有这样的描述：“年年最后饮屠苏，不觉年来七十余。”

古人认为，过年算是孩子增加一岁，渐趋成熟；老人失去一岁，日趋老迈，所以要先祝少年健康成长，再祝老年人健康长寿。

过年时，古人也会“下馆子”

除了讲究饮食，人们还会通过其他一系列活动庆祝新年。不少习俗颇具仪式感，其主要内涵便是祈福、感恩。

像前面提到的“守岁”，一般认为，这种风俗在魏晋南北朝时期出现。周处所写的《风土记》中也提到：“除夜祭先竣事，长幼聚饮祝颂而散，谓之分岁。”

许多文人墨客的诗词中，也记载了除夕守岁的场景。比如苏轼在《守岁》中写道：“儿童强不睡，相守夜欢哗。”

宋代，过年形式有了许多新花样，人们可能会选择下馆子。孟元老《东京梦华录》记载，正月初一这天晚上，“贵家妇女纵赏关赌，入场观看，入市店馆宴，惯习成风，不相笑励。”

随着时间流逝，传统年俗也在不断变化，展现出新的活力，但不变的是人们对生活的热爱和对未来的期待。(完)