本报记者 方非摄

大年初四，北京已连续16天没有新增本地确诊病例，顺义区疾控中心五层办公区里，当天值班的传染病与地方病控制科科长张松建正在一个数据一个数据地核查密接人员的隔离情况，“越是疫情放缓，就越不能松劲儿，不能让来之不易的战果被病毒夺走！”

表格上密密麻麻地排列着百余条疫情相关数据，“首都机场国内国际客运航空公司人员、国外货运机组临时居住人员，没有接到阳性病例报告！”“入境人员，没有接到阳性病例报告！”“环境或物新冠病毒监测无阳性标本报告！”……十几个电话沟通完，张松建站起身，“走，咱们去看看疫苗接种点的情况。”

汽车在顺义区龙塘路上奔驰，鳞次栉比的街边小店都安静了下来，道路两旁悬挂的大红灯笼衬托出一派节日的气氛，“看，那一片是北务镇南辛庄户村，腊月二十九刚解封，是顺义区最后一个解封的村子。”20分钟后，汽车停在了北务镇卫生院门口，这里是顺义区当天开放的五个疫苗接种点之一。

接种点的人不算多，看到登记、接种、留观各个区域布置得井井有条，张松建放下心来。南辛庄户村村民张女士和丈夫正在接种疫苗，两口子得知春节期间照常接种的消息，吃过早饭就赶了过来，“离得不远，过来也就10分钟。”隔壁留观室里，在北务镇厂里上班的王先生和妻子刚打完疫苗，正抱着手机刷新闻。“有什么感觉没？”张松建问，“没呢，一点也不疼，再等几分钟就可以走啦，”张松建连忙做起宣传，“回去跟亲戚邻居宣传宣传，让大家有空都过来打疫苗，疫苗接种都是免费的。”

疫苗储藏柜保持着2摄氏度到8摄氏度的恒温环境，娇贵的疫苗安静地躺在里边，摄像头全覆盖，可以通过顺义区疫苗冷链实时监管系统实现远程监控。“温度正常吗？”“这个疫苗是什么时候运过来的？”张松建对保存设备挨个查看，“现在的疫苗可是战略资源，咱们一定要把疫苗保护好！”

疫情向好，春节这段时间，张松建把主要精力放在了疫苗的督导上，“只有开足马力接种疫苗，织密防护网，才能站稳脚跟，把疫情彻底控制住！”话音未落，兜里的电话又响了起来。“跟您报告一下之前4人发生食源性疾病的情况，病人症状很轻，已经回家了。”“好，今年过年提倡减少聚餐，不摆婚宴酒席，食物中毒的事件比往年相对减少，注意做好后续的监测管理……”

保持24小时通讯畅通，这是疾控中心对所有在岗人员的工作要求。一年多来，张松建和北京卫生健康系统一线医务人员一样，疫情期间几乎没有睡过一个踏实觉，流行病学调查、密接隔离、终末消杀、核酸检测、医疗救治、疫苗接种……工作一茬接着一茬，哪一件事都不能耽误，“春节防疫是一场大考，我随时待命！”张松建说，每天无新增确诊病例，就是对大家工作的最大奖赏。