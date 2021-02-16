人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

中国援助的新冠疫苗运抵津巴布韦

2021年02月16日07:59 来源：人民网－人民日报

　　据新华社哈拉雷2月15日电  （记者张玉亮）由中国政府援助的新冠疫苗15日清晨由津巴布韦航空专机运抵首都哈拉雷的罗伯特·穆加贝机场，这是这个南部非洲国家获得的首批新冠疫苗。

　　在机场举行的交接仪式上，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加代表津方接收这批疫苗。

　　奇温加在致辞中感谢中国政府和人民对津巴布韦抗疫事业的支持。他表示，这批中国援助的疫苗给津巴布韦控制疫情带来了希望。在津出现新冠肺炎疫情近一年后，民众有望通过接种疫苗重新回归正常生活。

　　这批国药集团生产的新冠疫苗可满足10万人、每人2剂的接种需求。根据津政府的疫苗分配计划，将首先为全国近3万名一线医护人员接种。

　　据介绍，津政府还向中方购买了60万剂新冠疫苗，预计将于3月上旬运抵津巴布韦。

　　津总统姆南加古瓦此前接受新华社记者采访时说，中国是首个向津巴布韦援助疫苗的国家，这体现了两国牢不可破的友谊。这批疫苗给正在进行抗疫斗争的津政府和人民带来希望，犹如“隧道尽头的光芒”，津政府和人民对这一拯救生命的善举深表感谢。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月16日 03 版）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn