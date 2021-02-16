中国援助的新冠疫苗运抵津巴布韦

据新华社哈拉雷2月15日电 （记者张玉亮）由中国政府援助的新冠疫苗15日清晨由津巴布韦航空专机运抵首都哈拉雷的罗伯特·穆加贝机场，这是这个南部非洲国家获得的首批新冠疫苗。

在机场举行的交接仪式上，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加代表津方接收这批疫苗。

奇温加在致辞中感谢中国政府和人民对津巴布韦抗疫事业的支持。他表示，这批中国援助的疫苗给津巴布韦控制疫情带来了希望。在津出现新冠肺炎疫情近一年后，民众有望通过接种疫苗重新回归正常生活。

这批国药集团生产的新冠疫苗可满足10万人、每人2剂的接种需求。根据津政府的疫苗分配计划，将首先为全国近3万名一线医护人员接种。

据介绍，津政府还向中方购买了60万剂新冠疫苗，预计将于3月上旬运抵津巴布韦。

津总统姆南加古瓦此前接受新华社记者采访时说，中国是首个向津巴布韦援助疫苗的国家，这体现了两国牢不可破的友谊。这批疫苗给正在进行抗疫斗争的津政府和人民带来希望，犹如“隧道尽头的光芒”，津政府和人民对这一拯救生命的善举深表感谢。

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 03 版）