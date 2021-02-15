各族人民幸福吉祥 伟大祖国繁荣富强

2月14日，重庆市北碚区融媒体中心组织摄影志愿者走进农家小院，用镜头记录当地群众阖家团圆的情景，并将照片送给他们留作纪念。

秦廷富摄（人民视觉）

列车上，乘警提供安心服务，守护旅客平安出行；山水间，孩子们游玩嬉戏，尽享绿色生态之美；街道里，志愿者照顾留守老人，共度新春佳节；书店里，人们静享阅读，秩序井然……大年初三，各行各业执着坚守、默默奉献，为群众提供多样化暖心服务，人们在欢乐吉祥、喜气洋洋的氛围中继续感受节日的喜悦。

平安出行

安心过年

维护秩序、安全宣传、服务旅客……春节假期，哈尔滨铁路公安处哈尔滨乘警支队民警坚守在岗位上，为旅客提供细心周到的服务，邓士平便是其中的一员。“这两年春节，我都是在列车上和同事、旅客一起过的。”邓士平说，“让旅客平平安安回家，就是我最大的心愿。”春节假期，哈尔滨乘警支队共有87个乘警班组、156名乘警在岗值乘，全力为广大旅客安全乘车保驾护航。

春节假期，上海5万余名公安民警坚守岗位，全力以赴做好社会面防控、烟花爆竹安全管控、疫情防控等工作。上海市黄浦区每天安排1800余名安保人员，守护市民出行安全。为做好客流应对工作，黄浦民警使用互联网及大数据技术，运用无人机空中巡逻，做好人群易聚集区域的人流监测，保证通行秩序。

大年初三上午，河南栾川县鸡冠洞景区入口处，安全员张延松在紧张地工作着：他认真检查入园游客是否佩戴口罩，指引游客扫健康码，并为游客测量体温，组织有序入园，“从设施安全大检查，到游客通道安全整修，再到防疫安全措施落实，景区采取了一系列的措施，保障游客过一个祥和、安全的春节。”张延松说。

乐享山水

舒心过年

走进鲜花装点的云南大理古城，一派喜气洋洋的景象。以“风花雪月”为主题的景观造型，将花雕、立体花卉结合在一起，营造出充满年味的古城特色景观，让游人目不暇接。一大早，大理市公安局古城派出所副所长张加发已开始逐个点位询问、检查。“快警组要为广大市民和游客营造祥和安定的节日环境，让大家都能在大理过上一个平安幸福的春节。”张加发说。

秋千、趣味草坡、小小石盘……春节期间，福建省龙岩市长汀县河田镇露湖村的森林系童趣园内笑声朗朗，众多儿童在家长的陪护下游玩嬉戏。作为曾经福建省水土流失最严重的行政村，露湖村如今森林覆盖率达到70.82%以上。“山清水秀，环境大变样，生活节节高！”70多岁的付六连竖起大拇指，连连夸赞。

鞭炮声少了，垃圾桶多了，街道更整洁……今年，广西陆川县珊罗镇田龙村村民梁华文过了一个不一样的春节。“为提升环境质量，建设美丽乡村，村委会号召我们把购买烟花爆竹的资金节省出来，用来购买花草树木点缀房前屋后。”梁华文说，环境美了，还多了很多游客来乡村游玩，村民们过上乡村美、生活富的幸福年。

志愿服务

暖心过年

春节假期，重庆市渝中区石油路街道煤建新村党员周艳走进时代天街志愿服务点，为过往游客、居民提供酒精消毒、免洗洗手液、针线缝补等服务。“作为党员，能够为群众做点事情，感觉充实而幸福。”周艳介绍，此次有300余名党员参加“党员站岗”志愿服务，组建了“党员突击队”“机动巡逻队”“安全督查队”等便民利民队伍，确保群众平安度过新春佳节。

这几天，青岛西海岸新区张家楼街道东寨村张德会老人家里格外热闹，“今年孩子们虽然不在身边，但这个年过得心里暖和。”张德会笑呵呵地告诉记者，村干部们陪他过了一个特殊而温暖的“团圆年”。为确保村里留守老人有人管、有人帮、有人陪，新区动员社会组织、志愿者广泛参与，建立常态化联系帮扶制度，实现关爱工作全覆盖。

“我看到你车上有爱心车队标志，我的车电瓶没电了，请帮帮我吧！”春节假期，30多岁的江苏无锡市女车主焦急地向“的哥”李展求助。作为无锡市志愿者爱心车队总队长，李展立即拿出专业设备，帮车主处理，不一会儿便把问题解决了。李展介绍，今年春节假期，全市有200多辆“爱心车辆”在坚持假期出车的基础上，提供救援抢修等志愿服务。从除夕夜到大年初三，已累计开展各类志愿服务50余次。

（本报记者方圆、巨云鹏、毕京津、李茂颖、刘晓宇、李纵、刘新吾、侯琳良、李蕊、姚雪青）

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 04 版）