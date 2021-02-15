人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

今年这种年夜饭火了！平均少摄入近800大卡热量

柯成韵

2021年02月15日10:37 来源：央视网

　　今年，在“就地过年”的背景下，许多大家族的聚会变成了小家庭的团圆。各种新组合的抱团过节，丰富多样的牛年年夜饭，有了更具情意的新呈现、新味道、新温度。

　　今年年夜饭多了不少“新姿势”，“云端年夜饭”“南北口味联欢年夜饭”“低卡路里年夜饭”……2021年春节，“就地过年”引爆“花式年夜饭”，给人们带来更多惊喜体验。

　　盒马数据显示，苏浙沪春节传统美食八宝饭，在北京、青岛、西安盒马门店销售同比增长近50%。深圳和广州的工坊饺子销售，在年货节期间迎来4至5倍增长。

　　今年的“年夜饭”还有一个新趋势：“健康年夜饭”受热捧。数据显示，从2019年到2021年，年夜饭人均卡路里实现“三连降”，从每人每顿年夜饭摄入2289大卡，一直到今年每人每顿年夜饭的热量摄入降至1518大卡，高蛋白低热量的食物成为更多人年夜饭的首选。

(责编：赵超、吕骞)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn