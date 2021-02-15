今年这种年夜饭火了！平均少摄入近800大卡热量

今年，在“就地过年”的背景下，许多大家族的聚会变成了小家庭的团圆。各种新组合的抱团过节，丰富多样的牛年年夜饭，有了更具情意的新呈现、新味道、新温度。

今年年夜饭多了不少“新姿势”，“云端年夜饭”“南北口味联欢年夜饭”“低卡路里年夜饭”……2021年春节，“就地过年”引爆“花式年夜饭”，给人们带来更多惊喜体验。

盒马数据显示，苏浙沪春节传统美食八宝饭，在北京、青岛、西安盒马门店销售同比增长近50%。深圳和广州的工坊饺子销售，在年货节期间迎来4至5倍增长。

今年的“年夜饭”还有一个新趋势：“健康年夜饭”受热捧。数据显示，从2019年到2021年，年夜饭人均卡路里实现“三连降”，从每人每顿年夜饭摄入2289大卡，一直到今年每人每顿年夜饭的热量摄入降至1518大卡，高蛋白低热量的食物成为更多人年夜饭的首选。