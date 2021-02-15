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走进夜晚的核酸检测实验室：提取核酸也算是体力活

李珩

2021年02月15日10:35 来源：重庆日报

　　拧开核酸检测样本采集管的盖子，用加样枪吸取一定量的样本，加入到反应试剂盒中……虽然戴着两层手套，夏凤霞的手却很稳。这是核酸检测过程中最危险的前处理环节，检测人员容易被气溶胶感染。

　　夏凤霞是渝北区疾控中心微生物科检验人员，在她一侧，是与她搭档的熊金苹，俩人正在进行最后一批核酸检测。

　　此时是2月13日晚上8点，她们所在的核酸检测实验室依然灯火通明。除了手上的动作，整个实验室很安静，仿佛远离了外界的热闹，只为了生命的坚守。

　　开盖动作过猛

　　可能被气溶胶感染

　　35岁的夏凤霞将自己“裹”得严实，透过防护面罩，只能看到一双眼睛。

　　下午3点，夏凤霞像往常一样走进准备间，在检查好个人防护设备没有问题的情况下，戴上医用口罩、帽子，穿好连体防护服和其余个人防护设备，并和熊金苹相互检查穿戴是否有遗漏的地方。她腰后背着正压送风系统，这让她没那么难受，也让防护面罩不容易起雾。

　　透过实验室玻璃，记者看到“全副武装”的夏凤霞动作行云流水。她一一检查样本采集管是否有液体撒漏，在确认无样品撒漏并进行信息核对无误后，开始核酸检测前处理环节。

　　这是整个检测最关键、最危险的一步，因为她们有可能直面新冠病毒。“如果开盖的过程动作过猛、过大，很有可能造成气溶胶分散。我们现在虽然戴着防护面罩，它能够阻挡一些，但还是很危险。”通过对讲机，夏凤霞向室外的记者解释道。

　　正因如此，夏凤霞手上的操作也更谨慎了。

　　样品在混合均匀后将被加入核酸自动提取试剂盒中，静置一段时间，让样本和试剂充分作用，裂解病毒，再用核酸提取仪提取病毒核酸。

　　经过一系列操作后，夏凤霞将提取制作好的核酸样本送到基因扩增区，最终得出检测结果。

　　记者估算了一下，整个过程大约持续了4个多小时。

　　常保持一个姿势长达4小时

　　晚上8点多，熊金苹脱下防护服，一脸疲惫。

　　“我们都习惯了。”熊金苹今年29岁，进实验室前两三个小时里，她只喝了半杯水，进实验室后，则是不吃不喝。

　　熊金苹揉了揉腰，其实，提取核酸也算是体力活，常常要保持一个姿势长达4个小时，以确保检验结果的准确性。

　　“如果这个病人标本里是有病毒的，它一扩增，荧光就会标记，会有一个S型的曲线。但是这种阳性的我们一般会用第二种试剂进行复测。”熊金苹说，对他们来说，最大的希望是每一批检测结果都是阴性。

　　因为值班，一家人只能将团年饭提前到农历二十九，“妈妈给我做了炸鱼块，那是我最喜欢的菜。”熊金苹笑着说道。

　　累计检测核酸标本82756份

　　夏凤霞是两个孩子的母亲，早上出门上班前，3岁的小儿子缠着妈妈不给走：“不是放假的嘛，啷个还要上班！”

　　“后来实在是没办法，我只能偷偷溜出来。”夏凤霞说，因为她带孩子的时间比较多，所以两个孩子都特别黏她。

　　“自从疫情发生以来，我们安排了多个小组轮流排班，保证24小时都能够对病例的所有密切接触者及疑似病人采集标本、实验室核酸检测，并及时上报结果。”渝北区疾控中心有关负责人说，自去年1月以来，该中心已累计检测核酸标本82756份，守护重庆北大门。

　　目前全市有资质的核酸检测机构198家，全市最大日检测量超60万人份。

(责编：赵超、吕骞)


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