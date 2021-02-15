坚持运动、自制健身餐 健康生活成为牛年春节打开新方式

人民网北京2月15日电 （张文婷）春节假期的进度条已经加载了70%，你选择了什么方式度过假期呢？是宅家猛吃，还是外出活动过个健康年？受疫情的影响，身边不少人意识到了良好身体素质的重要性，一改以往过年的暴饮暴食和久坐不动，取而代之的是每日坚持运动和自制的健康餐，开启充满活力的新一年。

玉子为家人制作的春节健康餐（图片由受访人提供）

长期从事设计工作的玉子说，现在处处都在提倡健康生活过春节，今年的春节大餐为家里人做了改良，以清淡为主，不再是大鱼大肉和大酒，告别“每逢佳节胖三斤”的状态。

爬长城、逛景点开启健康年 （图片由受访人提供）

春节假期健康生活的不仅仅只有玉子，从事媒体工作的郭小姐以爬长城、逛景点的方式开启了自己的健康年。“一边领略祖国的大好河山，一边强身健体，这才是牛年春节的正确打开姿势！”她说。

罗森在上巴西柔术课程 （图片由受访人提供）

爱好健身的罗森在春节假期也并没有放松训练。假期七天，每天为自己安排了不同的课程。他说：“假期也不能对身上的肥肉放松警惕！每天保持锻炼才能增加抵抗力，和病毒说再见！”

春节期间，居家健身也是健康生活不错的选择。不少人都选择利用线上健身视频、家用跑步机等方式进行锻炼。这里，相关专家特别提示，在运动前做好热身，避免受伤，运动后及时添衣保暖。（以上受访者均为化名）