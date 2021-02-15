非法销售冷光烟花将被集中整治

本报北京2月14日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：春节假期以来，国务院安委办、应急管理部组织各地各部门开展精准安全执法、督导检查和安全服务，紧盯煤矿、非煤矿山、道路交通和烟花爆竹等重点行业领域，督促安全防范责任措施落实，确保春节期间安全生产形势稳定。

针对节日期间矿山生产企业增加，应急管理部、国家矿山安全监察局在组织开展现场暗查暗访的同时，创新开展网上远程监察和安全指导。春节假期以来，各省级煤矿安监局派出现场明查暗访工作组226个、远程监察工作组63个，深入煤矿企业开展监察执法和指导服务，发现并整改问题隐患602条，责令停止生产建设煤矿2座。

针对货运量增大、短途出行增多等情况，国务院安委办、应急管理部积极协调有关部门加大执法力度和预警提示，严防各类事故。

春节假期以来，部分城市烟花爆竹供需两旺，各级应急管理部门共检查烟花爆竹批发企业、零售店（点）10万家次，发现并督促整改隐患问题8000余项。针对冷光烟花兴起的情况，国务院安委办、应急管理部强调，冷光烟花虽然火焰温度较低、烟雾较少，但喷射口温度仍高达700—800摄氏度，可灼伤人体、引燃物品，作为烟花爆竹，其易燃易爆危险品的基本属性并未改变。

应急管理部有关负责人介绍，生产、经营、储存、运输冷光烟花时，必须取得相应安全许可，严禁以任何形式变相生产、销售。各地要将冷光烟花纳入烟花爆竹管理，加强安全监管、加大执法检查力度，特别是对网上非法销售冷光烟花要进行集中清理整治，切实消除监管盲区。

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 04 版）