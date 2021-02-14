人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

公社穿越、夜游赏灯、乘风破浪…海口过年乐趣多

2021年02月14日09:45 来源：中国新闻网

公社穿越、夜游赏灯、乘风破浪…海口过年乐趣多

　　游客在海口“乘风破浪”。海口市旅文局供图

　　中新网海口2月14日电(凌楠 熊丽丽)电影公社里玩“穿越”、扬帆出海乘风破浪……春节期间，海口推出丰富多彩的新春旅文活动，为市民游客营造文明和谐安全的旅游环境。

　　游客在观澜湖华谊冯小刚电影公社拍照。海口市旅文局供图

　　“今年是第一次在海口过年，趁着好天气，在海口欣赏碧水蓝天的美丽景象，令人心旷神怡。”甘肃游客李仪飞全家乐享其中。李仪飞是海口一工地“留琼过年”人员，大年初二，他带着一家三口前来观澜湖华谊冯小刚电影公社游玩。

　　游客在观澜湖华谊冯小刚电影公社游玩。海口市旅文局供图

　　在观澜湖华谊冯小刚电影公社里，游客体验“穿越”1942年的重庆街景，或下“南洋”、走影人星光大道及探访《芳华》拍摄小院……“白天+夜晚”不打烊的景区，游客络绎不绝。

　　“夜游”让海口城市旅游更有活力。海口狂欢水世界在冬休水上运动项目之后，适时“切换”面孔，做起了夜游文章。今年春节推出了光影网红打卡地。

　　“大年初一晚上逛了，今晚还想去逛，是真漂亮，没想到海口还有这么好看的夜游产品。”来自广西南宁的游客刘香香说。

　　据海口狂欢水世界相关负责人介绍，节前，水世界特邀国内知名灯景设计团队精心打造迎春灯园，现场除了好看的各式灯景，还设有一系列好玩的互动光影项目，此外，活动现场还有电音、美食、舞蹈快闪、互动游戏等游玩项目，为市民游客带来多样化的新春体验和非同一般的视觉盛宴。

　　从2月11日到2月21日，海口市长堤路钟楼每晚上演大型光影秀——《光景·钟楼》。色彩各异的元素在钟楼上不停变换，通过立体声光向市民游客展示海口海洋文化、南洋文化，增添夜间节日氛围。

　　出海体验海上运动、新春“犁海”别有味、乘风破浪更带劲……海口市国家帆船基地公共码头的帆船、帆板、游船、游艇等全新的“玩海”方式，成为市民和外地游客必打卡的好去处，游客在尽情领略海口西海岸滨海无限魅力的同时，享受着“乘风破浪”的乐趣。

　　冬日里，在海口西秀海面上，随着游客的阵阵欢呼与笑声，一艘艘龙骨帆船迎风启航，扬起片片帆影，给新春里的海口增添了一道亮丽的风景，游客带着家人来码头，登帆船、踏帆板、坐游艇……新春“犁海”别有味。

　　“蓝天、白云、阳光、沙滩，印象中的海口是一座富有海滨旖旎风光的城市。”来自江西南昌的游客王锐说，出趟海换个角度看海口，从海上把海口几个重要的景点都游了一遍，收获的不仅仅是风景，更多是别样的“速度与激情”。

　　从2月11日至17日，公共码头每天提供250个免费体验海上运动名额，市民游客可通过电话方法预约报名，在专业的教练领航下，与朋友家人一起享受海上的自由与刺激。 

(责编：刘佳、连品洁)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn