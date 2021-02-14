公社穿越、夜游赏灯、乘风破浪…海口过年乐趣多

游客在海口“乘风破浪”。海口市旅文局供图

中新网海口2月14日电(凌楠 熊丽丽)电影公社里玩“穿越”、扬帆出海乘风破浪……春节期间，海口推出丰富多彩的新春旅文活动，为市民游客营造文明和谐安全的旅游环境。

游客在观澜湖华谊冯小刚电影公社拍照。海口市旅文局供图

“今年是第一次在海口过年，趁着好天气，在海口欣赏碧水蓝天的美丽景象，令人心旷神怡。”甘肃游客李仪飞全家乐享其中。李仪飞是海口一工地“留琼过年”人员，大年初二，他带着一家三口前来观澜湖华谊冯小刚电影公社游玩。

游客在观澜湖华谊冯小刚电影公社游玩。海口市旅文局供图

在观澜湖华谊冯小刚电影公社里，游客体验“穿越”1942年的重庆街景，或下“南洋”、走影人星光大道及探访《芳华》拍摄小院……“白天+夜晚”不打烊的景区，游客络绎不绝。

“夜游”让海口城市旅游更有活力。海口狂欢水世界在冬休水上运动项目之后，适时“切换”面孔，做起了夜游文章。今年春节推出了光影网红打卡地。

“大年初一晚上逛了，今晚还想去逛，是真漂亮，没想到海口还有这么好看的夜游产品。”来自广西南宁的游客刘香香说。

据海口狂欢水世界相关负责人介绍，节前，水世界特邀国内知名灯景设计团队精心打造迎春灯园，现场除了好看的各式灯景，还设有一系列好玩的互动光影项目，此外，活动现场还有电音、美食、舞蹈快闪、互动游戏等游玩项目，为市民游客带来多样化的新春体验和非同一般的视觉盛宴。

从2月11日到2月21日，海口市长堤路钟楼每晚上演大型光影秀——《光景·钟楼》。色彩各异的元素在钟楼上不停变换，通过立体声光向市民游客展示海口海洋文化、南洋文化，增添夜间节日氛围。

出海体验海上运动、新春“犁海”别有味、乘风破浪更带劲……海口市国家帆船基地公共码头的帆船、帆板、游船、游艇等全新的“玩海”方式，成为市民和外地游客必打卡的好去处，游客在尽情领略海口西海岸滨海无限魅力的同时，享受着“乘风破浪”的乐趣。

冬日里，在海口西秀海面上，随着游客的阵阵欢呼与笑声，一艘艘龙骨帆船迎风启航，扬起片片帆影，给新春里的海口增添了一道亮丽的风景，游客带着家人来码头，登帆船、踏帆板、坐游艇……新春“犁海”别有味。

“蓝天、白云、阳光、沙滩，印象中的海口是一座富有海滨旖旎风光的城市。”来自江西南昌的游客王锐说，出趟海换个角度看海口，从海上把海口几个重要的景点都游了一遍，收获的不仅仅是风景，更多是别样的“速度与激情”。

从2月11日至17日，公共码头每天提供250个免费体验海上运动名额，市民游客可通过电话方法预约报名，在专业的教练领航下，与朋友家人一起享受海上的自由与刺激。