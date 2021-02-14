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北京市持续做好重污染应急应对

2021年02月14日08:50 来源：北京日报

　　春节前期，京津冀及周边地区受静稳、逆温、高湿等不利扩散条件，发生了一次影响范围大、持续时间长的区域空气重污染过程。受此影响，叠加烟花爆竹集中燃放，北京市近日发生了一次重污染过程。全市上下在统筹做好疫情防控的前提下，节日在岗积极做好污染过程应急应对工作。今日起，受冷空气影响，空气质量将逐步好转。

　　受区域污染传输叠加烟花爆竹集中燃放影响，除夕 11时起，北京市PM2.5浓度持续处于重度污染水平，烟花爆竹集中燃放时段达到6级严重污染水平。

　　按照“抓早、抓小、抓细”的要求，市空气重污染应急指挥部办公室于1月10日提前调度，并于2月11日16时启动了空气重污染黄色预警。

　　市经济信息化部门组织黄色预警应急减排清单内的企业，按照绩效评级等级和“一厂一策”应急预案实施差异化的生产工序停限产措施。走访检查企业34家，企业均按照要求落实了应急减排措施。市住房城乡建设、园林、水务、交通等行业主管部门组织落实停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业。市城市管理、交通部门严格落实作业标准和作业频次，增加道路作业人员数量，增派道路作业车辆，对重点路段在原有频次基础上增加1次清扫保洁，共出动专业作业人员7.7万人次，作业车辆1万余车次。

　　全市生态环境、公安交通管理、住房城乡建设、城市管理、城管执法等执法监管部门，加强工作部署，围绕重型柴油车、非道路移动机械、渣土运输车、施工扬尘、道路遗撒、露天焚烧等突出问题和工地、企业应急停限产措施落实情况，加大执法检查力度，依法严格查处各类违法违规问题，以查促改、以罚促治。共人工检查重型柴油车3015辆次，检查运输车辆7630辆。其中，生态环境、公安交通管理部门上路检测、处罚排放超标20辆次。生态环境部门入户检查处罚排放超标7辆次。检查工地1156项次，发现221个扬尘问题，均已现场进行整改或城管执法部门进行处罚。

　　根据最新预报资料分析，受冷空气影响，今日中午前后空气质量逐步改善。（记者 骆倩雯）

(责编：刘佳、连品洁)


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