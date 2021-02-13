倡导文明生活方式 过个绿色健康年

各地把倡导文明健康、绿色环保生活方式融入文明实践，引导人们培养文明习惯，过个绿色健康年。

春节假期这两天，福建厦门的湿地公园迎来不少游客。踏青、观鸟的同时，游客还可以在大自然中听一听科普课。

厦门市投入70多亿元修复38个湿地生态项目，还打造了滨海栈道、山海步道、空中自行车道等。如今，厦门的海滩、公园、湿地已经成为市民随时光顾的“城市新客厅”。

浙江衢州则利用新时代文明生活馆，把文明建设常态化、长效化。春节前，留衢州过年的外来务工人员就在这里领取了牛年礼物。

穿红马甲的志愿者还可以用自己的志愿积分来这里换取日常生活物资和防疫物资，如今，衢州的志愿者人数已经超过了69万人。

春节假期留在深圳过年的不少员工自发加入到“送健康公益捐步活动”，在线上平台每捐出10000步，爱心企业将配捐1元钱，用于关爱行动帮扶困难职工。

深圳还在全市350多家餐厅发放倡议书，倡导勤俭节约、抵制餐饮浪费；65场线上线下体育赛事保障市民过个健康年，让市民足不出户玩转深圳。