春节期间饮酒要适量 莫因贪杯伤身体

新春佳节，无论是家宴，还是朋友聚餐，人们都难免喝上几杯。亲戚朋友举杯劝酒，也较易不小心喝多，给身体带来伤害。所以，建议朋友们千万不要因一时兴起而贪杯。

喝酒的危害有哪些？

广州医科大学附属第三医院消化内科主任李明松介绍，喝酒的危害要从长期和短期两个角度看。

从长期来讲，喝酒可能引起酒精性肝硬化，重者甚至患上肝癌，还有可能会出现“酒精性脑病”，对酒精成瘾，一不喝酒就浑身不舒服、手发抖，也就是人们所说的“酒瘾”。

而短期内大量喝酒，首先会损伤消化道，包括食管、胃和肠道。酒精浓度越高，对消化道黏膜的损伤就越大。轻则引起糜烂溃疡、炎症，重则引起大出血。

而且，喝酒还会引起精神心理的异常。有些人喝酒后会控制不住自己，也就是人们俗称的“发酒疯”，容易伤到自己或他人。

对于有基础性疾病的人群，例如高血压、糖尿病、冠心病等患者，喝酒会诱发或加重疾病，引起急性发作。

脸色越喝越白说明能喝？

在酒桌上经常可以看到，有一部分人喝酒后脸会变红，也有一部分人喝酒后脸会发白。甚至还有传言说喝酒脸红的人酒量大。对此，李明松表示，喝酒上不上脸同能不能喝是两回事。

每个人对酒精吸收的速度都差不多，但能不能喝主要取决于肝脏中是否有一种酶，即葡萄糖醛酸转移酶。不过，每个人体内的葡萄糖醛酸转移酶有多少，都是由基因控制的。“有些人天生葡萄糖醛酸转移酶比较多，酒精能够被身体快速代谢掉，喝再多都没有反应或反应很小，这种就是天生能喝的。”李明松说。

至于喝酒脸红，李明松解释，这是因为酒精刺激了皮肤血管扩张。而越喝脸色越白则意味着酒精可能引起交感神经兴奋，导致血管收缩，如果继续饮酒，交感神经过度兴奋，还会影响呼吸和心跳。

如何避免喝酒伤身？

第一，不要空腹喝酒。喝酒前吃点东西，减少酒精对食管、胃的直接刺激与损伤，食物和酒精中和，酒精的浓度会有所稀释，身体吸收酒精也会慢一点。此外，喝酒前吃点保护胃黏膜的药，也能起到保护作用。

第二，喝酒时喝点牛奶、糖水。糖类可以加速肝脏对酒精的代谢，有些人喝酒后会出现低血糖，喝点糖水也有好处。李明松建议，喝酒时多喝点汤汤水水，有稀释酒精、促进排泄的作用。

第三，喝酒时吃点肥肉。喝酒过程中可以多吃点肥肉等脂肪含量高的食物，肥肉主要成分是脂肪，脂肪可以吸收酒精，从而降低酒精进入血液的浓度。

哪些人不宜饮酒？

此外，哪些人不宜喝酒，为何不建议将酒和饮料混着喝，喝酒为什么不能喝太快，酒后催吐有何危害？

有肝炎、肝硬化的患者，有高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病的人群，有胃肠道疾病如溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠易激综合征等，喝酒会诱发和加重病情，所以不建议这些人喝酒。

此外，因为大多数饮料是工业制品，酒精混着饮料喝下相当于多种刺激同时抵达胃部。同时混着饮料口感变好了，反而令人放松警惕，不知不觉就会多喝，喝到体内的酒精总量可能比不混着喝更大。

有的人以为，喝醉后呕吐出来会舒服一些，因而故意催吐。其实这种做法十分危险。因为醉酒后催吐容易造成食管下端和贲门周围的黏膜组织出现撕裂伤，导致大量呕血。醉酒后呕吐剧烈的人，如果呕吐物伴有鲜红色血性液体，应当禁食，并立即就诊。所以切忌采用酒后催吐的方法。

广州市第一人民医院、广州消化疾病中心主任医师周永健提醒大家，喝酒宜慢不宜快。饮酒后5分钟乙醇就可进入血液，30至120分钟时血中乙醇浓度达到顶峰。饮酒快则血中乙醇浓度升高得也快，很快就会出现醉酒状态。若慢慢饮入，体内可有较多的时间把乙醇分解掉，乙醛的产生速度就会比较慢，相对没那么容易喝醉。

（来源：健康时报微信公众号、广州日报）