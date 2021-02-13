热闹红火、健康环保——文明新风助年味更浓

牛年春节，喜气洋洋。在疫情防控常态化的要求下，今年不少人响应号召选择了就地过年。公筷公勺、光盘行动、志愿服务……各地文明新风尚给千家万户新添了年味。

在这个特别的春节里，街巷格外整洁，人心倍感温暖。

红火热闹不浪费

吉林省吉林市四川街的雅兴缘花鸟鱼交易中心，鲜花遍布、温暖如春，一片红火热闹。“春节买‘春花’，牛年牛起来！”吉林市民王欣说，大家都自觉地维护市容，市场里整洁干净，满眼的赤橙黄绿，让人心生欢喜。

去年入冬以来，吉林市浇制冰场和越野滑雪场135块，面向群众免费开放。“假期出来滑一场，酣畅淋漓，十分痛快。”市民刘鑫说，连续多年的公益冰场安全、环保，市民参与冰雪运动热情高涨。

为了响应疫情防控要求，北京不少知名餐饮企业推出了半成品礼盒。“既有清炒虾仁、滑熘里脊等家常菜，也有芙蓉鸡片、干烧黄鱼等特色菜，让老百姓在家也能吃上镇店名菜。”华天集团副总经理白森森说。

今年很多人选择留京过年，市民日常就餐需求多。北京的庆丰包子铺、华天延吉餐厅、香妃烤鸡等快餐企业，推出了多款20元左右的“惠民套餐”，还有各种速冻水饺，以及酱肉、酱猪耳等年货。

中国烹饪大师、同春园饭店副经理王鸿庆说：“我们尽量做到物尽其用，将鱼身做成鱼片，将鱼头做成砂锅煲鱼头，将鱼尾做成红烧划水，减少厨余垃圾。”他说，如今“光盘行动”“使用公筷”等文明习惯已经深入人心。

他乡过节温暖多

农历腊月二十八，江苏吉麦新能源车业有限公司一场专门为留厂过年的外地职工举办的活动热闹喜庆。歌舞、戏曲、铜管乐演奏等节目精彩纷呈，让职工切身感受到来自“第二故乡”的温暖和关爱。

“本地农民乐团的表演让我感受到浓浓的年味。”34岁的张明敏说，由于疫情防控原因，他响应号召第一次留在徐州过年。公司准备了包饺子、吃团圆饭等活动，还发放米面油等过节物品。

中旗能源投资有限公司董事长陈庆华在吉林工作了20多年。“今年响应号召，不回老家温州过年了。”陈庆华说，“当地政府多次和我们联系，询问职工有何需要，让我们感觉很温暖。”

在吉林供电公司，职工们积极响应就地过年倡议，239名青年员工选择就地过节。他们积极投身到志愿服务中，为子女在外地无法回家过年的老人们配送营养餐。

由于子女选择不返乡过节，84岁的吉林市退休职工艾汉青以为春节会很“冷清”。但志愿者的到来，让家里又热闹了起来。在志愿者的帮助下，老人和远在外地的子女视频通话。“你们放心吧，这个春节一样红火热闹。”艾汉青对着手机说。

春风化雨树新风

在北京市西城区大栅栏街道，石头社区助老先锋队的成员刘亚君将手工编织的纸巾盒、手绘福字等送给胡同内的老人们。“百善孝为先，助老我先行。”队长杨淑香说，这支助老服务队已经成立10年了，服务对象是全社区75岁以上、儿女不在身边的老人，节日期间更要多走动关心。

“以前是志愿服务的受惠者，现在是志愿服务的参与者。希望用自己的点滴行动，为社区疫情防控贡献力量。”29岁的张薇是江苏省徐州市鼓楼区丰财街道瓦房社区的一名社工。她认为，社工和志愿者的引导宣教，对居民形成健康文明的生活习惯至关重要。

北京西城区发起“留京过年新风尚、志愿服务享别样年味儿”活动，近500名志愿者报名。在新时代文明实践主题活动中，将“在京过年”倡议、就地过年保障政策、常态化疫情防控措施、禁放规定等内容融入其中，并原创了可以打卡的“小程序”，广泛动员居民群众参加。

徐州市文明办主任沈丽说，根据疫情防控形势，春节期间将组织志愿者依托新时代文明实践中心开展文体、科普等志愿服务。还将以《徐州市文明行为促进条例》颁布实施为契机，大力开展主题宣传教育活动，引导群众厚植文明健康理念、践行绿色环保生活。

（据新华社北京2月12日电 记者赵琬微、段续、郑生竹）

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 04 版）