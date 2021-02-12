疫情下感冒咳嗽是否需就医？急诊科专家解答来了

编者按：辞旧迎新又一年。疫情常态化下，在欢度春节的同时，也不能忽视做好疫情防控工作。春节期间，有哪些疾病易发多发？如果出现平时常见的感冒、咳嗽等轻微病症，是否需要第一时间就医？对此，人民网专访朝阳医院急诊科常务副主任梅雪。

梅雪在介绍患者就医相关情况。 人民网记者 乔业琼摄

记者：结合春节走亲访友、吃喝玩乐等场景，在这段时间，哪些疾病易发多发？针对不同情况，请您给出一些专业化的建议。

梅雪：在一般情况下，春节期间大部分人生病大都因为两个方面引起。一是情绪的变化，新春佳节，亲朋好友往往会互相串门、团圆聚餐等，打破常规的生活节奏，作息不规律。二是饮食规律的变化，酒精与大鱼大肉的摄入，容易引起胃肠功能的紊乱。这两方面结合会造成一些疾病，并且因为接触人群较多，会多发呼吸道流感、肺炎等疾病。老年人常见的胃肠道疾病和其原有基础病，如高血压、糖尿病等也会比平时更易发作。

在此提醒大家，虽然佳节可贺，但也应注意控制情绪以及饮食，此外，高血压、糖尿病患者一定要注意坚持吃药，打胰岛素。

今年春节正值疫情期间，首要是戴好口罩，其次是勤洗手，注意消毒。响应国家号召，不聚集，少串门。当然，在家期间也要保持生活规律以及身心愉快。

记者：平时常见的感冒、咳嗽等轻微病症，是否需要就医？如果可以居家休养，是否能自主服药？

梅雪：最关键的前提是病人自己能否确定自己就是普通的感冒发烧，如果能够确定，完全可以自备一些药品，或多喝水，多休息，症状就会消散。

那如何确定自己是否是普通的感冒发烧呢？教给大家两个判断方法。

一是要有明显的诱因。当出现了浑身疼，低烧、咳嗽、嗓子疼等症状，如果有明确的诱因，比如衣服穿的少，去过室外温度低的地方等。在这些情况下，往往都是普通的感冒着凉，可以自己在家多喝水多休息。多泡脚，喝姜糖水也不失为好方法，也可以喝感冒冲剂等解热去毒的中药，不舒服的症状及时退散就不必去医院就诊。

二是要根据平时自身感冒症状判断。嗓子疼、流鼻涕、打喷嚏、低烧等症状都是常见感冒症状，但如果找不到诱因，且感觉并不是自身日常感冒症状，例如一开始高烧，没有明显的呼吸道症状，偶尔嗓子疼，但是没有自身平常感冒症状，那么，都不应该留在家里面自己治疗，一定要迅速到医院去检查治疗。

建议只要是出现发热症状，就要及时就医，发热门诊会做出及时准确的诊断。如需就诊，一定要佩戴口罩，其次要勤洗手勤消毒，做好自身防护措施。

记者：疫情暴发以来，您作为白衣天使，一直奋斗在抗疫一线，请您分享一下自己的感悟和体会。

梅雪：去年一年，我们所有的医生和护士分了两类，一类是到前线去，一类是坚守后方，急诊科也是如此。不管是去前线的医护人员，还是坚守在后方的医护人员，大家都是英雄。

记者：今年过年打算怎么过？未来一年，您有什么愿望？

梅雪：在医疗行业，过年最重要的任务是坚守岗位。一方面，为大家的健康保驾护航；另外一方面，从防控疫情的角度讲，坚守在疫情防控最前沿，这就是我们的责任。所以，春节期间急诊科跟往年一样，不休息。

新年的愿望是希望疫情能尽快过去，让大家回归正常的工作和生活，恢复正常的生活状态，希望牛年，牛气冲天，生活越来越好！