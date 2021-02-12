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北京新发地市场留守商户 过年吃“暖心”饺子

2021年02月12日08:12 来源：北京青年报

　　除夕当天，新发地留京过年的5000商户都吃上了“暖心”饺子，还收到了丰台区送来的“新年大礼包”。

　　昨天中午，在新发地市场水果交易区，临时架设的两口大锅里煮着饺子。这已经是新发地市场第30年在除夕为留守商户煮饺子。与往年不同的是今年留守商户有5000人，比往年多了3000人，留京率近80%，煮的饺子达到了10吨。

　　“这10吨饺子，有猪肉馅儿的，有韭菜馅儿的，有香菇馅儿，也有清真的。丰台区还特别为我们留守新发地市场的商户们准备了春节大礼包。”新发地市场董事长张玉玺一边煮着饺子一边说。为了减少人员聚集，市场当天分了10个地点煮饺子，严格实行“一米线”制度，商户有序排队，领完饺子回到经营点上吃。

　　据了解，新发地市场每年还会组织员工和商户自编自演春节联欢会，丰富日常的文化生活。今年由于疫情防控的需要，由线下活动改成了线上网络版节目，商户、职工可通过手机端进行观看。

　　新发地市场董事长张玉玺表示，作为首都的“菜篮子”“果盘子”，今年保供任务增加后，新发地市场大力增加产地储备，市场每日蔬菜、水果供应量达到3.7万吨。春节期间，新发地市场蔬菜供应十分充足，价格平稳。

　　为了降低人员流动，满足社区居民购买需求，新发地市场积极推进落实社区菜店便捷化服务。新发地市场在全市有77家菜篮子便民店和211辆社区直通车，服务全市987个社区的居民对生活必需品的采买；新发地市场对菜店和直通车制定了12种限价菜的销售策略，来平抑物价，让利给消费者；市场还备有30辆便民直通车作为应急保障，随时满足社区新增需求，保障市民吃到新鲜的果蔬，安心过年。（蒲长廷）

(责编：董童、杨迪)


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