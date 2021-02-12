织就世界最大的社会保障网（“十三五”，我们这样走过）

重庆渝北区古路镇希望村，村民郭进源指着家里的年货箱子，笑呵呵地对记者说：“现在我和阿妹都能领养老金，年夜饭要搞丰盛些！”年货箱子里面，堆满了水果、青菜、汤圆、瓜子、花生……

去年1月，重庆市落实“为建档立卡贫困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险保费”政策，镇干部主动上门给老人办户籍、办社保。如今，阿妹每月能领125元养老金，郭进源每月能领120元。

社会保障是民生安全网、社会稳定器，与人民幸福安康息息相关。习近平总书记在党的十九大报告中明确提出，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。

“十三五”期间，我国加大资金投入和改革力度，建成了世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人，让人民群众更多地分享到经济社会发展成果。

——制度全覆盖、人员广覆盖，社会保障网更密实。

四川德阳市旌阳区74岁的老人廖玉患有肾衰竭和其他多种慢性病，经常住院治疗。有了基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助这三重保障，2019年廖玉报销了9.7万元的住院费用，自付费用不到1万元。“平时每月的肾透析费用3200多元，我自己只要掏200多元，心里挺踏实。”

“十三五”期间，我国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，参保率稳定在95%以上。人民群众就医负担持续减轻，全民健康水平显著提升，居民主要健康指标总体上优于中高收入国家的平均水平。

“十三五”期间，我国坚持实施全民参保计划，截至2020年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到9.99亿人、2.17亿人、2.68亿人，均已完成“十三五”规划目标。基本养老保险参保率超过90%，基本实现法定人员全覆盖，参保人数已占全球养老保障总人数的1/3，是世界上覆盖人数最多的养老保险制度。

“医保改革和基本养老保险制度建设取得了惠及全民的巨大成效。”中国人民大学教授、中国社会保障学会会长郑功成表示。

——提高保障待遇、提升服务标准，社会保障网更温暖。

山东威海市退休职工李忠平，有本珍藏10多年的笔记本，专门记录他退休后每年领取养老金的账目。“2007年养老金‘破千’，现已涨到2000多元。今年还有新变化，由省里统一发！”

建立养老保险基金中央调剂制度，提高基金使用效率；划拨国有资本充实社保基金，夯实制度可持续运行物质基础……“十三五”期间，社会保障制度建设持续推进，目前所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支；养老金不断调整提高，惠及1.2亿多退休人员；社保部门充分运用互联网、大数据等技术手段，“一号”申请、“一窗”受理、“一网”通办日益普及，全国社会保障卡持卡人数达到13.35亿人，社保服务更加便捷高效。

河北石家庄市行唐县居民张强因患颈内动脉血栓，2019年5月在北京天坛医院异地就医，出院时“一站式”结算，7万多元的医疗费用报销了90%多。

到2019年底，我国已全面整合城镇居民医保和新农合两项制度，建立起统一的城乡居民医保制度，城乡居民更加公平地享有医疗保障权益。2019年职工医保和居民医保政策范围内的住院费用报销比例分别达到80%左右和70%左右；居民个人卫生支出占卫生总费用的比例，由2010年的35.29%下降到2019年的28.36%。

跨省就医参保患者实现实时结算，定点医院基本实现实时结算，部分县市实现基本医保、大病保险、医疗救助等一站式结算……医保报销“网上办”“马上办”，让全民更好共享优质医疗资源。

——加固“民生安全网”，做强“社会稳定器”。

“我去年住院2次，花了近4万元，最后自付费用不到10%。县里又给办了‘慢病卡’，平时吃药也能报销。”山西长治市壶关县靳庄村脱贫户马斌说，如今他按时吃药看病，妻子也能放心出门打工了。

“十三五”期间，医保扶贫实现贫困人口应保尽保，2019年以来，贫困人口参保率稳定在99.9%以上，住院和门诊慢病医疗费用实际报销比例稳定在80%左右。

“中国全民医保制度发挥了防止因病致贫返贫的重要作用，兜住了民生保障的底线，夯实了经济社会发展的基础。”国家医保局副局长陈金甫说。

旭日东升，海风习习，海南保亭黎族苗族自治县的一家民宿内不时传来欢歌笑语……“候鸟老人”张桂宝说，这几年她开启了在全国各地“打卡”的旅居养老生活。“养老金有保障、连年涨，海南气候好，就在这过冬！”

2019年，我国企业退休人员月人均养老金提高到2700多元，比2015年增长20%以上……越来越多的银发族不仅老有所养，而且能享受到更高质量的晚年生活。

“我国各项社会保险基金运行平稳，社保服务水平不断提升，为改善居民预期、扩大内需、加快构建新发展格局提供了有力支撑。”中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚说。

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 01 版）