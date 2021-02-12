别样团年饭 年味一样浓

工地食堂笑声浓

本报记者 蒋 波

2月11日，农历除夕。位于长江南京段与镇扬段分界处的中铁大桥局集团龙潭过江通道工程项目部食堂里，大红灯笼高高挂，剪纸窗花、中国结透着喜气儿，年味儿正浓。

“同志们，过大年喽，吃年夜饭啰！”站在食堂门口，项目党支部副书记杜重宁满脸笑容地招呼着工友们，把橘子、糖果一股脑往桌上堆。

“我数数，46名就地过年的工友，今天一个也不能少，喝两杯，拉拉家常，饭后还有礼包要发。”过年的欢乐，在杜重宁脸上洋溢着。

在厨房里，来自黑龙江大庆的24岁小伙陈树豪，正挽着袖子做东北名菜铁锅炖。“在我老家，这道菜过年必吃。这次，这么多工友就地过年，我必须露一手，让他们都尝尝。”

46名就地过年的工友中，既有初出茅庐的“95后”年轻建设者，也有为祖国工程建设奋斗一生的老职工。面对严峻复杂的疫情防控形势，就地过年成为他们共同的选择。

今年50岁的质量检测员施忠在一线工作了30年，曾参与过兰新铁路等多项国家重点工程建设。回忆起春节与家人团聚的次数，他笑着说：“咱跟着项目走，回家过年是一种奢侈。内心觉得挺愧疚的，所以今年把孩子也接到工地来，算是与家人团聚了。”

傍晚，窗外已经是万家灯火，屋内工友们团团围坐，笑声阵阵。在疫情防控常态化下的首个春节，他们为了项目如期完工做出了不一样的选择。

平安是最大祝福

本报记者 童 政

团年饭是无数中国人都向往的年味儿，也是每一个在外打拼的人过年时最大的心愿。不过，非常之时，亲人异地，他们在这里吃上了别样的团年饭。

“新春快乐！”“牛年大吉！”“万事如意！”……春节前夕，在南宁水塘江项目工地，中建五局广西公司的留守员工们手持春联，向亲人、工友和全国人民拜年。

为了让留守员工过好年，公司在不到70平方米的项目部小食堂，满满当当摆了5桌丰盛的团年饭，年味十足。“我老家最出名的莫过于胡辣汤了，项目部食堂特别为我们准备了各自的家乡特色菜，让我们吃到了家乡的味道，在工地过大年也如在家一样温暖。”家在外地的员工何杰开心地说。

钱锦龙是南宁水塘江项目的一名新员工，老家在湖南益阳，为响应就地过年倡议，今年春节留在南宁。“我回家的路途比较远，要换乘多种交通工具，接触人员复杂。在疫情防控的特殊时期，减少外出就是支持抗疫。”钱锦龙对父母说了自己的决定后，父母表示理解，他们唯一担心的就是春节期间的用餐问题。“在得知项目部为就地过年的职工提供团年饭后，父母放心了很多。”钱锦龙说，今年将通过视频给父母拜年，待春暖花开后再回家。

中建五局广西公司工会副主席罗志强介绍，公司积极响应国家“非必要不返乡，就地过大年”的号召，把留人留心、体贴温馨、稳岗暖心等关爱举措落实落细，让留在他乡过年的员工感受到了家的温暖，让年味不打折。

“虽然身处异乡，但大家一起挂灯笼，一起过新年，这种喜庆的气氛让我们心里暖暖的。”工友罗成说道。

第六张全家福

本报记者 马维维

对很多人而言，除夕意味着家人团聚，欢声笑语，其乐融融。但对于武铁城和他的很多同事而言，大年三十的年夜饭就不得不在列车上安排了。

今年43岁的武铁城，是Z18次列车的列车长。2月11日下午4点半，记者来到哈尔滨车辆段客整场见到了武铁城。他告诉记者，自己已在Z18次列车上连续度过了6个春节。

武铁城一边工作，一边拿出了手机给记者看，原来他的手机里有5张全家福，是他们班组连续5年在列车上过春节时的合影。

原本是好不容易盼到的春节休息，却因为疫情影响，中国铁路集团哈尔滨公司调整了线路图，武铁城又带着团队整装出发。

说话间，列车缓缓向哈尔滨西站出发。这时，列车开始正式供电，大家便抓紧布置车厢。乘务员张松宇认真地贴着福字，李凌云和夏馨瑶拿起了一串红灯笼挂在了车窗上。不过最高兴的还是几位男乘务员，他们兴奋地围在厨师身边，打听着年夜饭有什么“硬菜”。

转眼间，火车停进了哈尔滨西站。为了遵守防疫规定，记者此次遗憾不能随车同行，便与大家在此道别。回家不久，就接到了武铁城的视频电话：“小马你看，这是我们厨师正在准备年夜饭呢，总共是8个菜，有鱼、有排骨、有鸡肉牛肉，还有两个青菜，晚点儿我们再开个小联欢会。”

夜深了，武铁城再次给记者打来了视频电话，一起观看他们的联欢会。视频中，大家欢乐地坐在餐车里，乘务员宋立军正一展歌喉，赢得同事们的阵阵喝彩。镜头前，年夜饭后，大家聚拢在一起，对着相机露出笑脸，拍下了第六张全家福。

吃出家乡味道

本报记者 王金虎

春节期间，供电用煤、供暖用煤需求猛增。为了让更多的人温暖地与家人团聚，山东能源集团的很多员工选择就地过年，坚守在节日的岗位上。今年，他们的团年饭是什么味道呢？

来自安徽淮北的李子豪的团年饭，是在师傅孟令龙家吃的。去年，李子豪入职山东能源集团兖州煤业铁运处，师从孟令龙。孟师傅告诉记者：“公司要求我们‘视徒如子’，回家跟老伴一商量，大年三十干脆把孩子带到家中吃团年饭。”在团年饭桌上，老伴特意准备了最拿手的炸酥菜。吃完团年饭，师徒二人连忙赶到了兖州煤业大东章车站值守夜班，执行向华电邹县电厂运输煤炭的任务。

山能淄矿唐口煤业开拓一区的技术员陈德林来自重庆，今年是他第一次在外地过年。让他没想到的是，在公司为留守职工特意准备的年夜饭上，竟然品尝到了正宗的家乡味道：“甜酸带辣，酥脆鲜香，这个锅巴肉片做得地道！”

矿工的团年饭各有滋味，但有一种共同的味道，那就是家乡的味道。