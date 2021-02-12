“农家乐生意红红火火”（新春走基层）

立春时节，大别山深处的河南省新县泗店乡陆湾村，依山傍水，风景如画。

沿着进村公路走不到1公里，精致的“六嫂农家乐”招牌引人驻足。简单朴素的小院内，二层小楼粉刷一新，屋内电视、冰箱、空调、暖炉一应俱全。

“六嫂”本名陶秀，由于丈夫在家排行老六，当地人亲切地叫她“六嫂”。以前山里没啥产业，家里负担重，陶秀一家成为建档立卡贫困户。一系列扶贫政策让“六嫂”家经济压力大大减轻，再加上丈夫在外务工、“六嫂”在村里扶贫车间打工，2017年她家顺利脱贫。

2019年开始，新县大力发展全域旅游。陆湾村先后打造油葵基地、莲子基地，配套建成观景平台、吊桥、休闲亭等设施，并栽植百日草、格桑花等观赏花卉，形成特色风景。

看着村里的向日葵和荷花引来众多游客，陶秀发现了其中蕴含的商机，和丈夫商量整修房屋开办“农家乐”。

“县里近年来依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游，对发展有思路、有想法的村民，村里非常支持。”陆湾村党支部书记方贤文表示。

给外墙装保温板，室内粉刷一新，装上了空调，添置了桌椅板凳。2020年6月16日，陶秀的农家乐正式开业，当天就迎来不少客人。“我做的干锅鸡都是原生态食材，地道的农家味儿，客人直夸好！”回忆起开业当天的场景，陶秀颇为自豪：“农家乐生意红红火火，开业半年多，挣了三四万元。”

“六嫂农家乐”是陆湾村发展乡村旅游的一个缩影。自2019年6月开始，陆湾村吸引了数万游客，有效带动当地村民就业和农副产品销售，2020年村集体经济实现营收19.5万元。“2020年，村里102户贫困户全部实现脱贫。”方贤文介绍。

眼下，陶秀忙着制作特色肉糕，改进菜谱。“一到春暖花开，房间就得提前一个星期预订。”生意红火、顾客点赞，让陶秀信心倍增、干劲更足；前不久，她又腾出一间房作为备用餐厅。

院落一旁，崭新的卷帘门车库格外显眼，陶秀说：“过完年准备买辆车，只要肯努力，日子就更有盼头！”

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 01 版）