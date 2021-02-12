人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

陆湾村村民——

“农家乐生意红红火火”（新春走基层）

本报记者  朱佩娴

2021年02月12日07:53 来源：人民网－人民日报

　　立春时节，大别山深处的河南省新县泗店乡陆湾村，依山傍水，风景如画。

　　沿着进村公路走不到1公里，精致的“六嫂农家乐”招牌引人驻足。简单朴素的小院内，二层小楼粉刷一新，屋内电视、冰箱、空调、暖炉一应俱全。

　　“六嫂”本名陶秀，由于丈夫在家排行老六，当地人亲切地叫她“六嫂”。以前山里没啥产业，家里负担重，陶秀一家成为建档立卡贫困户。一系列扶贫政策让“六嫂”家经济压力大大减轻，再加上丈夫在外务工、“六嫂”在村里扶贫车间打工，2017年她家顺利脱贫。

　　2019年开始，新县大力发展全域旅游。陆湾村先后打造油葵基地、莲子基地，配套建成观景平台、吊桥、休闲亭等设施，并栽植百日草、格桑花等观赏花卉，形成特色风景。

　　看着村里的向日葵和荷花引来众多游客，陶秀发现了其中蕴含的商机，和丈夫商量整修房屋开办“农家乐”。

　　“县里近年来依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游，对发展有思路、有想法的村民，村里非常支持。”陆湾村党支部书记方贤文表示。

　　给外墙装保温板，室内粉刷一新，装上了空调，添置了桌椅板凳。2020年6月16日，陶秀的农家乐正式开业，当天就迎来不少客人。“我做的干锅鸡都是原生态食材，地道的农家味儿，客人直夸好！”回忆起开业当天的场景，陶秀颇为自豪：“农家乐生意红红火火，开业半年多，挣了三四万元。”

　　“六嫂农家乐”是陆湾村发展乡村旅游的一个缩影。自2019年6月开始，陆湾村吸引了数万游客，有效带动当地村民就业和农副产品销售，2020年村集体经济实现营收19.5万元。“2020年，村里102户贫困户全部实现脱贫。”方贤文介绍。

　　眼下，陶秀忙着制作特色肉糕，改进菜谱。“一到春暖花开，房间就得提前一个星期预订。”生意红火、顾客点赞，让陶秀信心倍增、干劲更足；前不久，她又腾出一间房作为备用餐厅。

　　院落一旁，崭新的卷帘门车库格外显眼，陶秀说：“过完年准备买辆车，只要肯努力，日子就更有盼头！”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 01 版）
(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn