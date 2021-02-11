我国将用5至10年培育约10万名中医药骨干人才

新华社北京2月11日电（记者田晓航）国务院办公厅日前印发的《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出，我国将用5至10年培育10万名左右中医药骨干人才。

政策措施提出，实施中医药特色人才培养工程，依托现有资源和资金渠道，用5至10年时间，评选表彰300名左右国医大师和全国名中医，培育500名左右岐黄学者、3000名左右中医药优秀人才、10万名左右中医药骨干人才，强化地方、机构培养责任，建立人才培养经费的中央、地方、机构分担机制。

中医药人才总量不足、高层次学术带头人匮乏、中医教育西化等问题，长期制约着我国中医药服务质量的提高。2019年出台的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出，加强中医药人才队伍建设，改革人才培养模式，优化人才成长途径，健全人才评价激励机制。

落实意见精神，政策措施从中医药院校教育、师承教育、人才评价和激励、中医药特色人才培养工程等方面，提出了一系列具体举措。

政策措施提出，建立以中医药课程为主线、先中后西的中医药类专业课程体系，增设中医疫病课程。布局建设100个左右中医药类一流本科专业建设点。增加多层次的师承教育项目，扩大师带徒范围和数量，将师承教育贯穿临床实践教学全过程。开展中医药卓越师资培养，重点加强中医基础、经典、临床师资培训。在院士评选、国家重大人才工程等高层次人才评选中，探索中医药人才单列计划、单独评价。

中国中医科学院专家表示，这些政策措施遵循了中医药发展规律，有利于培养真正具有中医思维的中医药特色人才，助力夯实中医药人才队伍基础、全面提升人才质量。