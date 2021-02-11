中国两部门督促各地用好国家文物保护资金

中国财政部、国家文物局10日公布《关于加强国家文物保护资金管理的意见》，督促各地用好国家文物保护资金。

两部门要求各地财政、文物部门，统筹国家文物保护资金和地方自有财力，合理安排文物保护项目预算，全力保障文物抢救性保护，积极开展预防性保护，消除文物安全隐患，优先保障中央确定的文物保护重点支持方向。

两部门介绍，中央财政设立的国家文物保护资金，是对全国重点文物保护单位、省级及省级以下文物保护单位、考古、可移动文物等保护工作的补助。近期，重点支持符合条件的石窟寺保护、考古、革命文物集中连片保护项目，以及长征、长城、大运河国家文化公园建设实施方案中符合条件的文物保护项目等。地方所属文物保护单位日常养护、应急抢险等属于地方财政事权的事项，由地方承担。

两部门要求各级财政、文物部门，根据有关要求确保国家文物保护资金管理责任落实到位。国家文物保护资金实施全过程预算绩效管理。各地应根据需要选择资金量大、覆盖面广、实施期长的项目组织开展绩效评价。绩效评价等级为优的，根据情况予以优先保障；评价等级为差或整改不到位的，强化督促并适当核减项目预算。