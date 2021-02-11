国内3D打印骨盆假体科研成果落地 打破骨肿瘤手术禁区

8日，北京大学人民医院骨肿瘤科教授郭卫团队的“GPS通用骨盆环重建系统”技术转化项目签约仪式在北京举行。据介绍，中国科研团队成功研发的“3D打印骨盆假体”技术不仅将使更多患者受益，同时也将打破进口产品垄断，降低群众医疗支出。

图为签约现场(北京大学人民医院供图)

在临床上，骶骨、骨盆肿瘤由于不易发现，往往都十分巨大。在相当长一段时间里，骨盆都被视为骨肿瘤手术的禁区。特别是骶骨肿瘤前后路联合切除手术，曾被业内称为“不可切除的手术”。很多患者因局部肿瘤的快速进展而发展为截瘫，严重的疼痛让患者痛不欲生，为此，一旦发现，唯一的治疗手段就是截肢。

而近年来，随着3D打印技术的发展和其在医疗领域不断拓展，这项创新技术在骨科领域的应用已显露头角。

2015年，郭卫团队研发骶骨修复体、髂骨修复体和髋臼缺损重建假体等全系列3D打印骨盆环人工假体(GPS通用骨盆环重建系统)，该研究成果曾先后获得国家科技进步二等奖、中华医学科技进步一等奖、北京市科技进步二等奖。

据介绍，“3D打印组配式人工半骨盆假体”(Globle Pelvic System，简称GPS)于2015年设计完成，是为进一步改善2002年设计研发用于重建骨盆肿瘤保肢手术的“人工半骨盆假体”，以进一步优化半骨盆假体的力学设计，增加了假体的骨长入功能，并通过研究发现，假体能与患者自体骨完美融合。至今，临床使用300余例，取得了很好的临床效果，并发症大大降低。

GPS包括四部分，分别承担不同的功能，代替被切除的骨盆、骶骨、髋关节等，帮助患者能重新站起来，并正常行走。

8日，“GPS通用骨盆环重建系统”技术转化项目签约仪式在北京举行。

“从科学构想，到实验室成果，再到成熟的商品，实现产业化落地，这条路艰难而漫长，但也无疑会推动医学进步，让更多患者受益。”北京大学人民医院院长姜保国表示。

据悉，该项目落地实现了中国自主研发骨盆肿瘤人工假体的目标，将打破进口产品垄断，降低群众医疗支出。