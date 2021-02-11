冲破阻隔 互联网医疗有多少可能性

【求医·问答】

岁末年初，新冠肺炎疫情在全国范围内多点散发，患者和医院之间多了一道无形的屏障。而这道屏障的出现，也让更多人将目光和期望投向互联网医疗。在疫情防控常态化的当下，互联网医疗如何助力高效便捷地治病救人？未来又会向何处发展？就相关问题，本报记者采访了北京大学肿瘤医院信息部主任衡反修、乳腺癌预防治疗中心副主任医师王立泽，以及好大夫在线创始人兼CEO王航。

记者：从去年到今年，在新冠肺炎疫情出现的大背景下，互联网医疗的发展状况如何？

衡反修：疫情暴发后，为缓解患者就医难所带来的焦虑和困惑，咨询、诊疗等多种互联网医疗形式逐步推进。以北京大学肿瘤医院为例，医院首先快速部署上线“北肿云病历”系统，打通了医患间联系的通道，通过图文对话，为患者答疑解惑，从心理上给患者以安抚。其次上线乳腺中心初诊咨询，为乳腺初诊患者提供咨询指导，特别为外地不能来京的乳腺患者提供当地就诊的治疗建议，促进了分级诊疗。互联网诊疗同步上线，为患者提供线上开处方、预约检查等服务，缓解了患者线下门诊挂号难的问题，也减少了患者来院次数，避免院内交叉感染。

王航：2020年对于互联网医疗来说，是一个重要的转折点。在过去一年新冠肺炎疫情防控过程中，互联网医疗的整体表现亮眼。据银川互联网+医疗健康协会的数据统计，仅仅在疫情的前三个月，全国的第三方互联网医疗平台在网上提供了2000万次线上义诊，解答了上千万家庭在居家隔离期间的医疗疑问，有专家把这种现象称作“开辟了抗疫第二战场”。在这场全行业共同参与的抗击疫情在线义诊过程中，完成了一次大规模的全民教育，把公众对于互联网医疗行业的认知，向前推进了一大步。不过，医疗并不是一个“速成”的行业，如果不能给用户带来真正有价值的服务，就不可能留住用户，所以，这也是对互联网医疗平台服务质量的一次大考，最终通过考验的平台，才能够生存下来。

记者：当前，疫情的警报仍未解除，许多病人，尤其是河北、东北等受疫情影响地区的患者到北京大医院就医难度加大，互联网医疗能从哪些方面为他们提供帮助？

王航：为了避免交叉感染，疫情对医疗场景提出了减少人群聚集、减少接触的特殊要求，因此互联网医疗成为重要的解决方案。尤其对于河北、东北等受疫情影响地区的某些患者来说，一方面病情复杂，问诊需求迫切，急需找到对应领域的大专家进行诊疗，但另一方面由于疫情防控的需要，患者无法跨地域流动。此时，互联网第三方平台可以发挥平台上医生资源多、服务能力强的优势，为这些因为疫情“困在原地”的患者精准匹配所需要的专业医生，打通一条“生命通道”。

以河北石家庄为例，从1月6日至2月7日，好大夫在线平台共为7547名该地区的患者提供了线上问诊服务，帮这座曾被按下“暂停键”的城市解决了部分看病难题。

王立泽：疫情防控形势下，非现场的线上诊疗服务需求大大增加。互联网技术使得我们有能力为患者继续提供服务。就北京大学肿瘤医院来说，通过线上初诊咨询，对患者的就医诉求予以回复及就诊指导，有效减少了患者线下就诊频率。复诊系统则采用线上、线下相结合的设计原则，将简单重复的处置如术后预约复查及定期开药分流至线上进行。以既往的现场门诊为例，患者需要经历至少2次就诊过程，从开具检查单，到检查完成、约号复诊进行后续诊疗，此过程长达3周甚至1个月。而通过线上复查系统，患者在家就可以解决第1次挂号开单的问题，并可以预约检查日期，节省了肿瘤患者在院等待时间和外地往返北京的交通成本。而对于术后定期取药的肿瘤患者，通过线上复诊系统处理后，患者可预约来院取药时间，减少在院停留时间。

记者：互联网医疗未来会向何处发展？需要解决哪些问题？

衡反修：互联网医疗的发展有两个驱动力，第一是政策，第二是需求。政策推动实体医院和互联网企业积极参与，而需求是老百姓日益增长的健康需求和互联网诊疗习惯的养成。互联网医疗最核心的，是对医疗资源的再分配，老百姓看病的可及性，以及医疗安全和质量的有效保障，这已经有了广泛实践数据支持和验证。互联网医疗范围和深度会进一步发展。当然，面临的问题也是伴随而生的，比如实体医院的互联网医疗是否虹吸了医疗资源，如何有效控制和引导？比如哪些疾病不适合互联网诊疗，哪些更适合？原来认为不适合的是否经过先行先试，得到验证可行？作为互联网时代的新生事物，面临问题是必然的，但直面问题解决问题，加强引导和监管，互联网医疗发展的步伐必将越来越快，越来越稳。

记者：是否可以通过互联网医疗构建更加和谐的医患关系？

衡反修：互联网医疗的核心是医疗，互联网是服务的技术手段；医疗是常量，互联网是变量。互联网两端是医疗机构和患者，还可以是医生和患者。让患者就医更方便，可以将医疗的各个环节进行分类，在不影响医疗质量和安全的前提下，对哪些适合线上、哪些不适合线上、哪些完全可以线上、哪些必须在线下进行分类服务。同时，还要让患者理解这些服务的不同，培育新的就医习惯，进而在医生和患者之间形成有效友善的沟通和诊疗方式。

王航：互联网像是一条线，把医生和患者连在一起，而面诊、检查、手术等必须线下干预的时刻，是这条线上一个一个的关键点。需要线上沟通时，医患可以在线联系，需要线下干预时，医生可以引导患者线下就医，当线下的干预结束后，医患的联系又重新回到线上。对于患者来说，是就医便捷性的提升，对于医生来说，是工作效率的提升，对于医疗行业来说，这是建立“稳定的医患关系”的良好途径。