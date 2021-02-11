第二届全国智能体育大赛·2021春节档正式启动

以“健身过大年·运动贺新春”为主题的第二届全国智能体育大赛·2021春节档赛事2月8日正式启动，3月5日结束。期间，智能体育健身爱好者将通过多个线上平台参赛，助力居家防疫，让“运动过大年”成为春节新民俗。

本次春节档全国智能体育大赛，设有 AI 智能跳绳、体感成语接龙、体感数字游戏、单项运动动作挑战、新春健康线上跑共五个比赛项目，广大健身爱好者可以通过咪咕善跑App、想动Sports微信小程序、智体想动App平台、跃动跳绳App平台参与活动中来。这些项目以降低智能体育装备门槛，纯属“云”的方式，让广大人民群众可以真正零门槛、零基础、零负担地参与国家级赛事。

自新冠肺炎疫情发生以来，全国智能体育大赛以在线互联、异地比拼、智能体验为特色的全民健身网络赛事活动，为广大群众足不出户开展体育锻炼和参加赛事活动创造了条件，带动传统体育赛事创新的同时，也为体育产业的科技赋能、转型升级、高质发展提供了思路与途径。

大赛组委会负责人介绍说，为了让居家健身更丰富有趣，大赛组委会特地优化了赛程赛规。每个赛项达到一定的完成率，都可以获得相应的奖励，比如在咪咕善跑App参与单次跳绳完赛达到150个，或体感成语接龙、体感数据额挑战总得分排名前100，就能获得完赛电子勋章奖励。于此同时，赛事还设置了各类形式的抽奖活动，通过“全国智能体育大赛”官方公众号即可参与。

参与全国智能体育大赛·2021春节档，不仅能够与好友一起线上健身PK，还能享受亲子互动的快乐，进而由运动习惯逐步走进健康生活。第二届全国智能体育大赛·2021春节档致力于通过科技帮助大众建立健康的生活方式，为我们广大群众提供足不出户的健身运动体验。

全国智能体育大赛是国家体育总局在智能体育领域的赛事IP，以“人人都是运动员”为愿景，以推进体育与智能科技、互联网的深度融合，促进全民健身运动广泛开展为使命。第二届全国智能体育大赛·2021春节档是全国智能体育大赛的重要组成部分。

智能体育以体育器材和健身器材数据化、网络化、智能化、大众化、娱乐化和虚拟网络游戏实体化、健身化为特点，是集娱乐、社交、健身于一体，突破物理空间和时间限制的智能在线体育运动。而本次春节档赛事，更是结合AI智能黑科技，使得健身科学且有趣，为宅家的用户们提供了便捷、智能的居家娱乐方式，也为网络全民健身赛事提供了实现形式。

本次赛事由中华全国体育总会主办，国家体育总局社体中心、浙江省体育局承办，中体产业、中国移动协办；由华运中体智能体育产业(浙江)有限公司执行，咪咕文化科技、想动网络科技、跃动跳绳联合运营。