四川首个“5G+医疗机器人+VR”探视系统正式启用

2月8日，患者家属通过远程探视系统探视患者。 刘忠俊 摄

中新网成都2月8日电 (记者 王鹏)四川首个“5G+医疗机器人+VR”探视系统8日在四川大学华西医院正式启用。据了解，该系统利用5G网络、医疗机器人、360度8K全景摄像头、8K分辨率VR眼镜等技术手段，可实现对病患的远程探视。

华西医院重症医学科副主任医师胡成功介绍，医院原本每日下午4点是重症病房患者家属的探视时间，但因为新冠疫情，该探视制度已暂停1年。

图为医疗机器人。 刘忠俊 摄

“从2月4日手术成功后送入SICU病房，我就没见过妈妈了。”患者高女士的女儿范凌说，因无法探视，她和家人只有通过医生电话了解妈妈的病情，“虽然医生说她恢复得很好，病情稳定，但我们看不到本人还是很担心。”

记者当日在华西医院看到，远程探视过程中，范凌在病房外佩戴VR眼镜后，装载8k全景摄像头的医疗机器人自动前往高女士病床前。与此同时，机器人通过5G网络回传实时8k全景视频，范凌便可实时看到妈妈在病房内的情况，双方还可实时双向互动沟通。

“这个探视系统，能解决ICU全封闭管理下，病人家属无法亲临现场与病人近距离探视，病人因家属不能长期陪伴，容易造成孤独无助的心理困境等问题。”胡成功表示，医院下一步还将实现“5G+VR”远程会诊和远程查房，届时医生可一边查询病房患者信息，一边与病房的医护人员、患者进行双向沟通，及时了解患者情况以及制定下一步任务安排，实现对远程医院病房身临其境的查房。

医生向患者家属介绍远程探视系统。 刘忠俊 摄

为该探视系统提供技术支持的中国电信四川公司政企客户事业部副总经理李运川表示，“5G+智慧医疗”目前已在四川实现突破。如2020年年初新冠疫情期间，四川电信助力四川省卫健委和华西医院，利用5G三千兆网络打造了全国首个5G+冠状病毒远程会诊系统，建成了覆盖省、市、县三级共计226家医疗卫生单位5G远程会诊系统。(完)