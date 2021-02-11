大年初一七部电影同时上映！请收好这份春节观影安全攻略

大年初一七部电影清单（来源：中国电影发行放映协会）

去电影院看电影，正在成为与吃年夜饭、逛庙会等传统习俗比肩的新“年俗”。今年的大年初一，共有7部电影同时上映，陪大家一起庆佳节！考虑到疫情防控、就地过年等新情况，不少网友对春节去电影院还是有些顾虑，那么如何才能做到“安全观影”呢？

首先是观影出行方面，出行前准备好防护用品，例如口罩、手套等；尽量错峰出行，乘坐公共交通时，与他人保持足够的距离；全程佩戴口罩，建议尽量步行或骑自行车。

其次是在等待观影的时候，要主动配合工作人员完成“三部曲”：戴口罩、测体温、出示健康码。体温异常(≥37.3℃)或健康码为红码、黄码的顾客不得入场，无法出示健康码的人员可凭7日内核酸检测结果阴性证明或7日内解除隔离医学观察通知书或有效身份证明做好个人信息登记且体温检测，正常后才可以进入观影区。

完成上述一系列“规定动作”后，再去取票机领票，取票时要间隔一米左右。取票完成后，再扫码填写个人信息，然后才能进入影厅观影。

此外，要尽量减少对公共物品的接触，诸如：售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、公共卫生间等重点区域，积极配合工作人员进行消毒和检查。

观影期间，大家应全程戴好口罩。由于是疫情期间，尽量避免在电影院内吃食物、喝饮料等。

观影结束后，归家后记得洗手消毒，纸巾和口罩不能随意丢弃，归家路上也要记得全程戴着口罩。（综合国务院联防联控机制新闻发布会、中国电影发行放映协会）