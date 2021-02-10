春节假期如何健康饮食？实用小技巧学起来

编者按：春节期间，如何健康饮食？对此，人民网专访中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽。她表示，除了适当的身体锻炼和良好规律的作息外，合理膳食、充足的营养摄入是保障身体健康的关键。

记者：随着公众健康意识不断提升，营养逐渐成为国民生活中的高频词。在春节这个传统佳节，一般人群在饮食方面应该注意哪些问题？

何丽：不管是在家吃饭还是在外面聚餐，一定要避免六个常见误区：餐前饮酒喝饮料、凉菜全是鱼和肉、满桌佳肴无主食、烹调油重味道浓、海鲜肉类不嫌多、蔬菜菌藻不上席、饱食之后喝咸汤。要学会科学合理的食物搭配，避开饮食不合理的“陷阱”。

记者：针对特殊人群，如老年人、小孩等，在春节期间营养膳食应该注意哪些问题？

何丽：建议选择一些脂肪和糖含量比较低，蛋白质、膳食纤维含量高，咀嚼性好的食物。

吃零食最好是在两餐之间，选择少吃一点。建议选择水果，尤其是不那么甜的水果，如果想吃糕点，建议肚子饿的时候稍微吃一点，如果肚子不饿，建议不要食用高能量的点心。也可以选择稍微吃点坚果，但是量一定要控制好。

记者：刚才您提到坚果，相信在过年期间，各式各样的坚果是大部分家庭餐桌上的必选项。那应该如何健康食用坚果呢？

何丽：吃坚果有个前提，就是包含坚果在内的所有膳食总能量不能超标。

建议购买没有经过调味的原味坚果，并且是没有开壳或者只有部分开壳的坚果，这样不容易让它接触空气而氧化。我们知道坚果富含不饱和脂肪酸，如果壳完全开了，特别容易氧化变味，会生成一些有害成分，食用口感不好，对身体也不好。

坚果除了可以直接当零食吃，还可以入饭、入菜，比如西芹腰果、宫保鸡丁等。可以把板栗、花生等含油和含淀粉比较高的坚果，和杂粮一起做成杂粮粥、杂粮饭，这些都是吃坚果的好办法。

记者：很多人都有一个习惯，吃完饭后要喝汤，这样对吗？

何丽：喝汤的关键在于喝什么汤，喝多少汤。如果饭前喝少量美味且含蛋白质丰富的汤是可以的，这样会让胃肠更容易接受后面的食物。但饭前就喝一大碗咸汤，不但会稀释胃液，还会摄入更多的钠盐，不利于健康。

在享受美味汤羹的同时，一定要撇去上面的浮油。汤熬好后，可以放凉以后，把最上面的一层浮油给撇掉，做汤的时候尽量少放盐，汤越淡越好，咸汤喝多了，血压也容易跟着就上去。

记者：春节不仅是休闲节也是美食节，面对一大桌子的美食诱惑，能否推荐几个实用小技巧，避免大吃大喝，糖酒盐油摄入过量？

何丽：饭前半个小时可以先喝点水，没有添加糖的牛奶、豆浆，没有油的汤羹等。进食的时候可以先吃蔬菜，尤其是绿叶菜，然后吃肉类，再吃饭。

每餐都建议有高蛋白的食物，比如鱼禽肉蛋。吃饭的时候放慢一点速度，多咀嚼几下，按时进餐，保证食量的稳定，用较小号的餐具，只有这样，才可以控制食物的摄入量。

当然，最好的办法还是吃动平衡。如果实在吃得太多，也可以吃一些促进胃肠蠕动帮助胃消化的食物，但一定要适度。