飞鹤与建设银行总行签署战略合作协议 获金融支持

2月5日，飞鹤与建设银行总行、黑龙江省行举行线上签约仪式，宣布飞鹤与建设银行正式达成战略合作，同时，建设银行向飞鹤提供总额为100亿人民币的战略授信支持。值得一提的是，根据双方战略合作协议，建设银行总行将为飞鹤集团定制综合化的金融服务支持，推动飞鹤产业链上下游协同发展，为其持续打造高品质产品，进一步提升消费者服务水平注入不竭动力。

签约仪式上，中国建设银行总行副行长王浩表示：“飞鹤是中国婴幼儿奶粉头部企业、品牌企业和民营企业的优秀代表，建行将充分发挥金融牌照、服务渠道、科技金融优势，扎实推进金融领域合作，并将在数字化转型、金融科技、服务创新等领域的合作迈上更高台阶。”除高额授信之外，此次建设银行还将在供应链融资，国际业务，结算业务等方面提供一揽子金融解决方案。

飞鹤相关负责人表示，产业是发展之基，从2006年开始，飞鹤就打造专属产业集群，实现了从牧草种植、奶牛饲养、生产加工、物流仓储、渠道管控、售后服务各环节全程可控。在产业链前端，飞鹤以有规模、有技术的产业集群为保障，与合作伙伴打通价值链、推动产业共荣；在产业链终端，飞鹤与合作伙伴构建起遍布全国的用户服务网络，让优质产品及服务走进千家万户。此次飞鹤与建设银行签署战略合作，加码供应链融资，将为上下游企业提供更为精准、高效的金融服务，有助于进一步提升全产业链活力及粘性，为飞鹤打造智能化产业生态提供内在支撑，用金融活水为实体产业注入新势能。