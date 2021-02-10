慈铭集团韩小红荣获2020海南“最美退役军人”称号

2月7日，奋斗新时代建功自贸港一一2020海南“最美退役军人”“最美拥军人物”发布会举行。慈铭集团创始人、韩博仕医疗集团、慈铭博鳌国际医院董事长韩小红获2020海南“最美退役军人”荣誉称号。

活动上，主办方介绍了2020海南“最美拥军人物” 和“最美退役军人”事迹。韩小红是德国海德堡大学医学博士，1990年大连医学院毕业入伍到沈阳军区总医院，1997年北大医学硕士毕业调至解放军总医院(301医院)肿瘤内科工作。2002年韩小红军人转业后首创中国健康体检“慈铭模式”，以预防医学为核心让国人受益。多年来，韩小红博士始终不忘初心，带领1000多名军转干部战友加入慈铭，并持续开展“三进活动——进军营、进乡村、进社区”健康公益活动。

慈铭集团相关负责人介绍，经过19年的积淀，在体检行业模式基础上升级创建了全生命周期医疗健康服务生态产业链的平台——韩博仕医疗集团。2015年，韩小红带领团队扎根海南，建立慈铭博鳌国际医院。医院依托医疗健康大数据，针对国人常见病、高发病特设九大医学中心，以辅助生殖、细胞生物、慢病管理、肿瘤治疗为四大核心业务方向，打造精准慢病健康医疗，以降低慢病发病率为目标，旨在为国内外旅游及商务人士提供有温度有尊严的高品质医疗服务。以大健康产业服务自贸港，以创新发展致力于打造全生命周期健康服务体系“消费医疗中国新名片”，不断推动新时代大健康消费产业快速发展，创新升级慈铭健康服务核心竞争力。

慈铭集团相关负责人介绍，2020年，慈铭博鳌国际医院获批成为“海南省退役军人医疗服务示范单位”。湖北武汉疫情非常时期，韩小红亲自指挥慈铭体检集团和慈铭博鳌国际医院医生护士投入抗疫工作，在武汉前线，慈铭集团党委建立临时党支部并举行“火线入党”仪式，此次支援，全体医护零感染圆满完成任务。慈铭博鳌国际医院还成立了退役军人健康体检中心和生育力保护中心，让海南退役官兵及家属感受到“家”的温暖。