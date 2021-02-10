春节市场货源充足供应稳定

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存介绍，本市将拓宽供货渠道，加大调运力度，增加商业库存，确保春节期间货源充足、供应稳定。

最新的监测数据显示，当前市场的生活必需品货源充足、供应稳定。王洪存说，只要不出现极端天气或因突发疫情采取的特殊管控措施导致交通运输和人流物流的临时受阻，本市的生活必需品供应完全有保障。即使出现上述情况，本市强大的市场供应保障体系也会在最短的时间内予以消化；同时政府层面也为此做好了必要的商品储备和应急预案。

王洪存介绍，今年春节期间留京人员增多，为此本市已做好充分准备。主要农产品批发市场、大型连锁超市、电商及直营直供企业，将加强产销对接，拓宽供货渠道，加大调运力度，增加商业库存，确保春节期间货源充足、供应稳定；各区也会组织协调本区内生活必需品保供骨干企业，加强节前备货，丰富供应品类，满足节日市场需求。

春节期间，本市鼓励和支持批发市场、社区菜市场、农贸市场、连锁超市不停业或短停业，提高本市生活必需品的节日丰富度。王洪存说，各批发市场已经从2月2日19点开始，免收商户和司机一个月的蔬菜交易管理费用；该举措将持续到3月4日，让进场交易的商户和司机直接得到实惠。今年春节，预计全市主要连锁超市职工在岗率将超过90%，新发地商户留京率接近80%。

王洪存表示，目前首都市场货源充足，供应稳定；受节日规律性拉动及成本推动等诸多因素，部分蔬菜品种价格仍会在相对高位徘徊。相关部门将做好节日期间生活必需品价格监测和市场监管，研判发展趋势，开展价格检查；如蔬菜出现价格过快上涨，本市将按程序启动对主要大型连锁超市的稳价政策，确保春节市场供应充足，价格总体平稳。（记者 牛伟坤）