“心有所念”是过年的正确打开方式

中国青年报社社会调查中心联合问卷网近期进行了一项调查，在2025名受访者中，有85.4%的人明确表示将响应国家号召，放弃回老家过年的传统，留在自己工作的城市“就地过年”，以减少疫情传播风险。（2月9日《中国青年报》）

近年来，“如何过节”已成公共话题，“年味渐淡”引发了公众焦虑，“沿袭传统”和“尊重创新”的争论方兴未艾，“有钱无钱，回家过年”的乡愁记忆，都可以窥出舆论情绪下的民意期待。

一个基本共识是，没有一成不变的传统，也没有整齐划一的民俗，何处过年，回不回家，都不是“如何过年”的困扰，将两者结合起来也有失公允。真正需要厘清的问题是，内涵也好，形式也罢，过年的正确打开方式，其实就是“仪式感”下的那种心有所念。

朋友圈中，有人千里迢迢从外地返乡发现，真正的乡愁只能在记忆中寻找，即便是念念不忘的过往，也无法得到复制——在那个物质贫瘠的时代，任何超常的喧嚣和热闹，都足以让精神得到极大的满足。一顿带油水的饭菜，可以让一帮人围坐在一起吃得昏天黑地，一部老掉牙的电影，足以让人兴奋得睡不着觉，春晚在整个除夕之夜中具有神圣的地位。娱乐和消遣的方式太少，一堆线香花火、摔炮、蹿天猴、雷王、划炮、水底炮，足以让一群人围观在一起通宵达旦。

社会的进步促成了形式的演变，那一代人的方式已成为过往，新生代不会有这样的经历，也无以从内心真正去感同身受，从内心生发出同样的感慨。每代人都有自己特定的经历与记忆，“如何过节”没有统一的答案，更加充满着个性化、随意化和丰富化的内容，不断颠覆传统并形成新模式。一场新冠疫情加速了传统的转变，“返乡过节”的大趋势被按了缓止键，超过八成的人放弃回家过年的传统，“就地过年”的特定化更趋常态，淡化了家乡的区域概念，也再次引发了“如何过节”的公共思考。

事实上，寄望于“传统方式的回归”来体现“年味”，显然是对现状与趋势的漠视，不合情理。真正的年味有两种层次的体现，一是形式上的尊重，即我们常常所讲的“过节要有仪式感”。没有形式上的尊重，就没有对内涵的敬畏，传统中的走亲访友，见面拜年和彼此祝愿，这些应当得到继承、坚持和弘扬，最主要的是“发自肺腑”而不是“敷衍塞责”。近年来，很多有识之士呼吁大家在编发祝福短信时要“亲自动手”，进行原创而非粘贴复制，其意就在于此。

二是内涵上的敬畏。心有所畏才能行有所止，对过年要保持庄重而恭敬之态，就需要坚守内心的信仰，保持初心不变。此心安处，便是吾乡。一个人保持内心的淡然平和，心有所念，情有所寄，意有所指，无论身在何处，都能让过年过节变得有特殊的意义，都能让自己的情感表达炙热激昂，对幸福有着独特的体味，对责任有着深层的理解，对未来充满着无穷的向往。

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。技术的替代，已让思念在眼前就得以宽慰，让牵挂立马就能得到满足，一个视频电话可以让远隔千山万水的亲人近距离地拉家常，一个即时直播就可以把整个过节过程全景呈现，一个会议视频足以把所有的家庭都聚合在一起，这是隔着屏幕的虚拟，又是最直白的现实。只要你想就有可能，只要你愿就能实现，超越传统又回归于传统。

“不能回家，也要为自己创造家的感觉”，这是正确的过年方式，“细品年味”就能真正“创造年味”。因为，年味从未消散也未改变，唯一改变的是每个人在过年的态度上，是否真诚和真实。