禁止医院“傍名牌”需严把登记关

近日，市场监管总局开展坚决清理整治知名医院被冒牌问题行动，逐一核查在名称中使用“协和”“华山”“同济”“华西”“湘雅”“齐鲁”“同仁”等知名医院字号的营利性医疗机构。

医疗机构“傍名牌”现象久矣。曾有媒体统计发现，真正的协和医院在全国仅3家，但打着“协和”旗号的医疗机构却多达2080家；华山医院仅有4个分院，但在全国注册“华山”的医疗机构有1120家。

出现这种现象，主要源于商标认定和企业登记施行双轨制管理。虽然北京协和医院等知名医院为“协和”注册了商标，他人不得擅自使用，但商号则是另一套管理体制。根据《企业名称登记管理实施办法》，企业名称不得与同一工商行政管理机关核准或者登记注册的同行业企业名称字号相同。换言之，只要所在辖区没有协和医院、华山医院等，以这些名号登记医疗机构就能获得核准。一些经营者就是钻了这个空子，大肆使用知名医院的商标注册商号，导致山寨医院遍地开花。

当然，如果知名医院将“傍名牌”者告上法庭，对方还是会被认定侵权，承担相应责任。可问题在于“李鬼”太多，单靠“李逵”一个个去打官司，维权成本太高。即使法院判定侵害商标专用权成立，侵权医院也往往迟迟不更名，能更名并给付赔偿金的只是少数。

禁止营利性医疗机构“傍名牌”，不只是知名医院维权的私事，更需要有关部门规范管理，堵塞漏洞。

去年6月，市场监管总局办公厅发出通知，加强对知名医院等机构字号的保护。如今，市场监管总局再次明确要求，营利性医疗机构不得擅用“协和”等字号。与法院判决侵权相比，在医疗机构企业登记环节严格把关，才能正本清源，从源头堵住医院“傍名牌”的漏洞。