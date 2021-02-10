北京发放4000万元年货消费券

昨日，北京市政府宣布将面向在京过年人员发放4000万元“零门槛”年货消费券。2月12日-16日（正月初一至初五）每天上午10时，在京消费者可登录京东、小米等6家平台APP领取北京年货消费券大礼包，为火热的春节消费季再添热度。

在京消费者实名认证后，登录6家发放平台APP手机客户端，访问“北京年货消费券”专属页面或红包雨等，通过抢红包形式领取，定量发放、先到先得，每人每天在同一平台限领一次，领取到的消费券存储在参与平台APP手机客户端的卡包中。消费券当日有效，无消费门槛，可用于线上购买年货商品或订购外卖，每张消费券仅限本人单笔交易一次使用，不可兑换现金、不找零。

京东：保障“春节也送货”

在京消费者登录京东APP参加红包雨活动，即有机会抽中零门槛消费券，面额分别为16元、66元、166元不等。消费券当天领取当天使用，可直接抵用商品货款。

今年年货节，京东物流连续第九年发布“春节也送货”保障举措，今年京东物流春节运营保障范围将进一步扩大，即使除夕至大年初三，消费者也可在全国30个省份、近300个城市、1500个区县正常下单收货。

苏宁：15大品类万余商品享受优惠

在京消费者可以通过关注北京苏宁公众号后回复“新春”“年货消费券”“年货”“消费券”“就地过年”中任一关键词领取消费券，也可登录苏宁易购APP点击“北京年货消费券专场”入口进入活动页面，活动期间每天上午10点可以通过大转盘随机抽取166元、66元和16元三个档次的零门槛优惠券，领券成功后消费者可在 “我的易购”优惠券中进行查看。

值得注意的是，消费券每天均可领取且领取当日有效，消费者可在苏宁易购APP上任意挑选包括空调、电视机、冰箱、洗衣机、电脑、日用品、生鲜、食品、酒类、医疗健康、母婴用品等在内的15大品类的万余件商品，享受无门槛优惠。另外线上支持易付宝支付、微信支付、快捷支付、分期付款等多种支付方式，可同时与线上银行优惠活动叠加使用。

美团：实名认证地理位置须选北京

在京市民登录美团APP后，仅需登记完成实名认证且所处地理位置在北京市（以GPS定位为准），就可参与北京年货消费券的活动。

消费券发放具体日期为2月12日-16日（初一至初五），每天上午10点开始发放，每人每天限领一次，先到先得发完为止。发放方式采用“二步法”简单形式，第一步，打开美团APP即可触达领券页（或弹窗、开票、红包雨等）；第二步，进入页面点击一次即可领取面额16元零门槛券，该券为外卖餐饮零门槛消费券，可在所有参与活动的餐饮外卖商户中使用。仅限当日有效。

饿了么：每笔订单限用一张消费券

2月12日开始至2月16日结束，其间每天上午10点起发放金额为16元的零门槛消费券，先到先得，抢完为止。

在京消费者在饿了么平台实名认证后，登录饿了么相关客户端——饿了么 APP、支付宝-饿了么、淘宝-饿了么，领取北京年货消费券，活动周期内每人每天限领一次。消费券发放数量有限，先到先得，领完即止。同一支付宝账号、手机号、身份证、手机终端，符合以上任一条件的，均视为同一用户。

消费者可通过饿了么相关客户端——饿了么 APP、支付宝-饿了么、淘宝-饿了么的“卡包”“红包”“红包卡券”查看个人的消费券状态信息。通过点击消费券的链接“去使用”进入可核销的餐饮商家消费。消费者到支持消费券使用的线上商家消费，以订单支付时间判定券是否在有效期内，结账时完成消费券抵扣使用，限本人使用。有多张消费券的，每笔订单限用一张，不能叠加使用。如申领消费券后当期截止时间内未使用，消费券自动失效。

据了解，此次饿了么发放的消费券，在北京区域内数万家餐饮商户均可使用，既有肯德基、麦当劳、必胜客、庆丰包子铺这样的中西快餐，也有南京大排档、西贝莜面村、眉州东坡这样的正餐品牌，为在京过年的用户提供口味众多、层次丰富、丰俭由己的下单选择。

文/本报记者 李佳 解丽 林艳 蒲长廷

消费券类型

消费券共设166元、66元和16元三个档次，通过抢红包形式领取，分为“随机红包”和“定额红包”两种方式。以“随机红包”形式将在京东、苏宁和国美平台发放166元、66元和16元三档消费券；以“定额红包”形式将在小米平台发放一档66元消费券，将在美团和饿了么平台发放一档16元消费券。